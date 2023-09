CAPU…T DERBY – Gli incompetenti

E' stato un giudice a respingere la richiesta di misure cautelari per l'ex presidente Andrea Agnelli, esprimendo critiche alla parte dell'inchiesta riguardante le plusvalenze. Un altro giudice (Sandro Pecorella GUP del Tribunale di Bologna) ha stabilito che gli accordi tra Juventus e Bologna su Orsolini non configuravano falso in bilancio archiviando tutto, in attesa che gli altri - sparsi in giro per l'Italia - facciano conoscere la loro posizioni su operazioni incrociate che riguardano anche altre squadre. E prima ancora un pm si era dovuto fare da parte per parole e tesi uscite e profondamente imbarazzanti visto il contesto.