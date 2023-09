CAPU…T DERBY – I senza patria

Lasciarsi così non fa mai bene. Cancella il passato, deforma l'amore e l'amore deformato spesso diventa odio. Rancore. Lasciarsi come Donnarumma ha lasciato il Milan ormai una vita fa (estate appena iniziata del 2021) ha rovinato per sempre la storia del ragazzo tifoso nato con la fortuna di indossare i propri colori del cuore. Il divorzio tra Bonucci e la Juventus, finito in tribunale e poi chissà, straccia l'impatto emotivo di una carriera vissuta (quasi) tutta in bianconero.

Detto che i fischi al Gigio nazionale non hanno alcuna giustificazione e sono stati una pagina più che dimenticabile (per fortuna è andata bene, ma la Figc dovrà riflettere sull'opportunità di rimandare la Nazionale in uno stadio ormai ostile), Donnarumma e Bonucci sono legati dal destino di essere diventati dei 'senza patria'. Il primo si è lasciato alle spalle l'amore di un popolo e non è stato capace di costruire - come era prevedibile - un rapporto empatico di qualsiasi tipo in una squadra plastificata come il Psg. Il secondo, una volta appese le scarpe al chiodo tra qualche mese, resterà un ex di nessuno perché è troppo forte il passo di fare causa al club di cui sei stato capitano.