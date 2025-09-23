Coppa Italia, Milan-Lecce: come finisce la partita secondo ChatGpt

All'indomani di Napoli-Pisa, posticipo di Serie A, è già tempo di tornare in campo con la Coppa Italia . Il Milan di Allegri , già impegnato ad agosto contro il Bari, affronterà a San Siro il Lecce di Di Francesco per l'accesso agli ottavi di finale. A partire dal prossimo turno entreranno in scena le ultime otto teste di serie e quindi tutte le big del campionato.

Milan-Lecce, il momento delle due squadre

Il Milandi Allegri si rituffa sulla Coppa Italia con grande slancio dopo le ultime settimane di campionato e dopo la sconfitta dell'esordio contro la Cremonese. I rossoneri, infatti, sono reduci da tre successi consecutivi contro Udinese, Bologna e lo stesso Lecce, già affrontato qualche settimane fa al Via del Mare. In attesa di Leao, ancora sulla via del recupero, ci si aspetta un importante turnover da parte di Allegri in vista del big match di domenica prossima contro il Napoli di Conte.