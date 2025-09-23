All'indomani di Napoli-Pisa, posticipo di Serie A, è già tempo di tornare in campo con la Coppa Italia. Il Milan di Allegri, già impegnato ad agosto contro il Bari, affronterà a San Siro il Lecce di Di Francesco per l'accesso agli ottavi di finale. A partire dal prossimo turno entreranno in scena le ultime otto teste di serie e quindi tutte le big del campionato.
COPPA ITALIA
Coppa Italia, Milan-Lecce: come finisce la partita secondo ChatGpt
Milan-Lecce, il momento delle due squadre—
Il Milandi Allegri si rituffa sulla Coppa Italia con grande slancio dopo le ultime settimane di campionato e dopo la sconfitta dell'esordio contro la Cremonese. I rossoneri, infatti, sono reduci da tre successi consecutivi contro Udinese, Bologna e lo stesso Lecce, già affrontato qualche settimane fa al Via del Mare. In attesa di Leao, ancora sulla via del recupero, ci si aspetta un importante turnover da parte di Allegri in vista del big match di domenica prossima contro il Napoli di Conte.
Momento opposto, invece, per il Leccedi Eusebio Di Francesco, che arriva a Milano con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate di Serie A ed è reduce da tre sconfitte consecutive. La trasferta di San Siro per la Coppa Italia rappresenta più un'opportunità per i pugliesi per acquisire maggiore serenità e fiducia in vista del prossimo turno di campionato.
Coppa Italia, vince il Milan: il risultato simulato dall'Ai—
Abbiamo chiesto a ChatGpt di simulare il risultato del match di Coppa Italia, in programma martedì 23 settembre alle ore 21:00. L'Intelligenza Artificiale, basandosi su dati, statistiche e precedenti, conferma il pronostico: la simulazione è di 2-0 in favore dei rossoneri.
ChatGpt prevede un gol per tempo a San Siro, ipotizzando anche i due marcatori: prima rete di Pulisic (che potrebbe però riposare e partire dalla panchina), mentre il secondo gol del Milan - secondo l'Ai - arriva in seguito ad una deviazione fortuita di un difensore del Lecce che spiazza il portiere su un tiro da fuori. Un autogol o una deviazione decisiva che fissa il risultato sul 2-0 per la formazione di Massimiliano Allegri. Il verdetto passa ora al campo.
