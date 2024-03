Ex serie A – A segno il Matador! Bene anche Zima e Mann

“Non ho più problemi quando sono il Matador”. No, non è un estratto di “Nuova scena” su Netflix, ma è proprio lui. Edinson el matador Cavani. L’ex Napoli timbra due volte nel primo turno di Copa Argentina. 3-0 casalingo del Boca sul CA Central Norte Salta con il classe in grande spolvero. Un gol per tempo per l’Uruguaiano che prima insacca con un destro a volo da dentro l’area e poi con una spettacolare rovesciata. Miguel Merengues conclude l’opera al minuto 74.