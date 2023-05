Ex Serie A – Le lacrime del Boa, la gioia di Lapadula: doppiette per Icardi e Nsame

Beh, loro proprio non possiamo non includerli nella nostra playlist. Dopo l’uno a uno nel match d’andata all’Allianz Stadium il Siviglia, dopo 120 minuti manda all’inferno gli uomini di Allegri. 2-1 al Pizjuan sotto i colpi di sue vecchie “glorie”. A pareggiare i conti dopo il gol di Vlahovic, ci ha pensato Suso. Nei supplementari poi il Coco Lamela ammazza il match e spedisce il Siviglia a giocarsi la sua ennesima finale di Europa League. Ricordi agrodolci in A per i due esterni del Siviglia. Per Suso sei stagioni con la casacca rossonera e un prestito tra le fila del Genoa. Per il Coco Lamela, dopo gli esordi con la maglia del River Plate, due stagioni nella capitale sponda Roma prima di partire alla volta della Premier League.