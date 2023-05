EX SERIE A – Santander e Kiwior, che ricordi! Nenè glaciale!

Le due stagioni allo Spezia sono state per lui una passerella verso il grande open-Space della Premier League. Due stagioni allo Spezia, per spiccare il volo e vestire la maglia dei Gunners, sfiorando il sogno dello scudetto alla sua prima esperienza inglese. Jakub Kiwior non ha dovuto fare tanta gavetta, nel giro di quattro anni è passato dal Podbrezova in Slovacchia alla gloriosa maglia dell’Arsenal. In mezzo, l’importantissimo biennio in terra ligure con gli aquilotti. Ieri Kiwior ha partecipato alla goleada Gunners, firmando il gol del pokerissimo contro il Wolves dopo le reti di Xhaka, Saka e Gabriele Jesus.