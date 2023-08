TACKLE DURO – Il derby dei media su Lukaku alla Juve

Allegri chiama il belga che non smentisce l’affare con Madama e che si becca del traditore da Moratti, nel frattempo acciuga distrugge Vlahovic con una sfida a piedi scalzi

di Roberto Dupplicato -

Lukaku non smentisce la trattativa con Juve in un video social spuntato dal Belgio e dice “non so se l’affare si farà”. Forse per depistare tutti ma intanto alimenta le voci che lo vedono come futuro numero 9 a Torino, la sensazione è che il tradimento del secolo sta avvenendo ora, agosto 2023, sotto i nostri occhi. Biasin lo ha detto a Tutti Convocati. “Allegri ha chiamato Lukaku”, e Romelu e lui ha risposto mentre a Lautaro no. Forse è per questo che in settimana si è scatenato anche Massimo Moratti, ispiratore dell’interismo da Milano centro, che già fuori dal quadrilatero sei in periferia.

Il Moratti scatenato

Da Radio Kiss Kiss non ha mandato certo bacioni. “I calciatori devono massimizzare economicamente le loro carriere. Ma da qui a tradire la società in cui sei stato bene e che ti è stata vicina ce ne passa… fai una pessima figura". L’ambiente Inter lo ha già scaricato ma è chiaro che questo resterà un tradimento che farà storia, perché quella con l’Inter era una passione ancora viva e quindi ora si aspetta solo il gol di Romelu contro l’Inter che dà lo Scudetto 2024 alla Juve. Ovviamente a San Siro. Anche se a Napoli dicono di essere “insaziabili” con Di Lorenzo e, quindi, di puntare al poker tricolore.

Nel frattempo alla Juve ci sarebbe da piazzare Vlahovic, che è in uscita da sempre e che non sorride mai. Pire umiliato da Allegri in un video dato in pasto alla rete sui calci d’angolo a piedi nudi. Su SportItalia e Sportmediaset si legge che il Chelsea apre. Di Marzio dice che “siamo entrati nel vivo”. L’affare si fa solo con un grosso conguaglio economico. A favore della Juve. Vlahovic ha 23 anni ma l’ultima stagione è paragonabile a una voragine, filosoficamente parlando è tanta potenza ma poco atto. Lukaku dà garanzie di sportellate ed è un peso massimo in area di rigore ma ha 30 anni, Allegri gli si vuole appoggiare per evitare la costruzione.

Per la Gazzetta “Allegri vende il futuro”. Tuttosport fa la cifra e dice che la Juve per lo scambio deve incassare 50 milioni, quindi alla fine saranno 35-40. Nel frattempo è la noche del mataador chi è stato presentato in una Bombonera traboccante di passione e chissà cos’altro. Mediaticamente l’Inter prova a consolarsi con Scamacca e se lo contende con la Roma. Ha già preso Thuram ma in avanti manca qualcosa. È agosto, fra 18 giorni si gioca ma il mercato è ancora aperto. Si è mosso tanto solo il Milan, l’Inter ha fatto dei colpi, Napoli e Lazio non si sbilanciano, la Roma sembra sempre un passo distante dal poter seriamente pensare di arrivare quarta ma almeno lì non ci dovrebbe essere la guerra fredda che c’è a Formello. L’Atalanta, a proposito di punteroz, saluta Hojlund che va a Manchester e sfidare Haaland: magari giocheranno a trovare tutti gli altri che nel calcio hanno nomi simili come Maran e il suo vice Maraner.