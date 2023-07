Tutti i derby di mercato del weekend by Schira: da Samardzic all’affaire Lukaku

L'ultimo fine settimana del mese di luglio regala tante trattative in Italia e all'estero

di Nicolò Schira -

Cristiano Giuntoli nelle prossime ore volerà in Inghilterra: il mercato della Juventus é pronto a decollare. Previsti parecchi appuntamenti sull’agenda del dirigente bianconero. A partire dal summit col Chelsea per Romelu Lukaku, che la Juve vorrebbe chiudere però solo dopo aver fatto cassa con Dusan Vlahovic (si attendono offerte concrete) e aver sfoltito l’organico di un po’ di esuberi. Tra questi c’è sicuramente Denis Zakaria, per il quale la Juve riparlerà con il West Ham al fine di trovare un’intesa sulla formula. E non finisce qui: Everton e Aston Villa sono in pressing per Samuel Iling Jr, mentre i Toffees insieme al Lille puntano pure Koni De Winter. Attenzione anche al sondaggio del Nottingham Forest per Andrea Cambiaso: potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice richiesta di informazioni. Uscite ma non solo: in entrata Giuntoli sonderà di nuovo il terreno con il Leicester per Timothy Castagne (prestito con diritto di riscatto l’obiettivo del dirigente juventino) e terrà vivi i contatti per Remo Freuler (può essere soluzione low-cost per il centrocampo ad agosto inoltrato).

A proposito di centrocampisti: l’Inter piazza il colpo Lazar Samardzic (contratto quinquennale) e ora deve solo completare gli ultimi passaggi formali con l’Udinese entro martedì sulla formula (prestito con obbligo) e sulla valutazione di Giovanni Fabbian che andrà in bianconero a titolo definitivo (Inter manterrà però opzione di riacquisto per i prossimi due anni). Tra i pali invece non si sblocca Yann Sommer: fino a quando il Bayern non troverà il sostituto, il portiere svizzero non potrà partire. Si raffredda inoltre la pista Trubin: c’è troppa distanza tra offerta (10 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla rivendita) e richiesta (Shakhtar vuole 18-20 milioni più 20% sulla rivendita).

Davanti il nome caldo resta quello di Balogun dell’Arsenal. Da una sponda all’altra del Naviglio, dove il Milan chiuderà a breve per Yunus Musah (operazione da 20 milioni) che firmerà un quadriennale da 2 milioni a stagione più premi. Ora Moncada dovrà pensare alle uscite: fatta per Rebic al Besiktas, Adli piace a Lille, Rennes ed Eintracht Francoforte, Origi valuta una proposta araba e sogna la Premier (sondaggi di West Ham e Crystal Palace), De Keteleare ha detto no al PSV, Messias in settimana decide tra Besiktas e Torino, mentre Ballo Touré riflette ancora (da 2 settimane…) su Bologna, Fulham e Werder Brema dopo aver declinato le avance del Nizza.

Voliamo ora nella Capitale, dove la Roma sta provando l’affondo decisivo per Renato Sanches (PSG) e Gianluca Scamacca (West Ham), con Calvert Lewin (Everton) piano B per l’attacco. La Lazio invece vive ore di tensione tra Lotito e Sarri: gli obiettivi del tecnico sono stati “ignorati” dal patron biancoceleste. Una divergenza di vedute che dovrà far ricredere chi pensava che fosse Igli Tare il colpevole di tutti i problemi sul mercato. Sarri ha fatto la guerra al dirigente albanese, eppure le cose non sono cambiate. Una lezione per il futuro, in attesa degli acquisti di un terzino sinistro, di un regista, del sostituito di Milinkovic Savic e di un esterno offensivo.

Pioggia di rinnovi infine per i Campioni d’Italia del Napoli che si apprestano a blindare Di Lorenzo (2028 con opzione per il 2029), Mario Rui (2026), Zielinski (2027), Kvaratskhelia (2028 con opzione per il 2029) e soprattutto si avvicinano al prolungamento di Osimhen. Pronto per il bomber nigeriano il rinnovo fino al 2027 con stipendio da 6,5-7 milioni netti più 2 di bonus. Nel contratto verrà inserita anche una clausola rescissoria importante.

In chiusura uno sguardo all’estero, dove il Manchester United continua lo shopping italiano. Dopo Onana e Hojlund é in arrivo Amrabat (Fiorentina) per 28-30 milioni. Il Bayern Monaco é a un passo da Harry Kane (Tottenham) per 100 milioni. Il Galatasaray dopo Icardi vuole un centrocampista: in stand-by Paredes (PSG), piace Fred (Man United) ed è in arrivo Demirbay dal Bayer Leverkusen (contratto triennale).