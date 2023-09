TACKLE DURO – Il derby dei media su Pioli a rischio esonero

L’allenatore del Milan è il primo big a rischio dopo una partenza con cinque goal subiti nel derby e ieri a Milanello è arrivato Ibrahimovic

di Roberto Dupplicato -

Dal cinque a zero con l’Atalanta fino al cinque a uno preso nel derby, come fosse il segno di Batman nel cielo a richiamare i supereroi, quando Ibra vede una manita al Milan torna a Milanello come un salvatore della patria, mentre sui giornali torna a essere spiattellato in prima pagina il rischio esonero per Stefano Pioli: perché lo Scudetto 2022 è lontano e da stasera torna la Champions e non si scherza più.

I tifosi e il tecnico

I tifosi in questo momento hanno già scaricato l’allenatore e vorrebbero chiunque al suo posto, Ibra a Milanello sembra un miraggio e qualcuno lo vede già come possibile prossimo allenatore, magari in tandem con Abate , una delle ipotesi fatta insieme a tanti nomi a volte un po’ disparati, ma nessuno nega che anche Antonio Conte sia un nome tra i disponibili, e la questione scalda il cuore di molti.

Anche perché poi quando perdi un derby 5-1 nel mirino della critica ci finiscono tutti, e allora ecco che anche Leao e Theo Hernández sono stati messi in croce e c’è stato anche chi ha fatto loro le radiografie sull’impegno in allenamento a Milanello. Si sono impegnati meno? Vorranno battere Tonali? Qualche tifoso del Milan ha forse pensato di essere alla pari con l’Inter e si è svegliato contrariato da questo schiaffo, prendendosela con Frattesi.

Che si, è alla ricerca delle telecamere tanto che ha giocato dieci minuti ma gli sono bastati per zittire Leao e per togliersi la maglia e far vedere i muscoli a tutti. Chi oggi mostra meno muscoli è invece proprio Pioli, perché le immagini di Ibra al suo fianco lo rendono un allenatore commissariato ma senza essere un commissario tecnico.

Le voci sul suo esonero continueranno e in social sono sì on fire come non si vedeva da quel 5-0 contro Gasperini. Fortunatamente per il diavolo il calcio dà subito un’altra chanche, ma se stasera dovesse andare male per Pioli potremmo essere arrivati al capolinea: ore 18.45 e vedremo.

