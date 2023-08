TACKLE DURO – Il derby dei media sui rigorini della prima giornata

Scene già viste: discrezionalità sulle decisioni arbitrale che fa discutere, un tocco di mano in area diventa un rigorino per la Juve, ma il caso più assurdo resta quello dato al Frosinone col giocatore del Napoli che è in anticipo

Redazione DDD Direttore responsabile

di Roberto Dupplicato -

La Juve vince con merito sull’Udinese per 3-0 tanto che molti si sono gasati per la qualità del gioco allegriano. Ma c’è qualcosa da dire: la Juve a Udine storicamente vince sempre facile (il 5 maggil del 2002 aveva fatto due gol in 5 minuti), la seconda è che sul sull’uno a zero al 20º minuto viene fischiato un rigore per un tocco di mano che ha lasciato tutti molto perplessi, a partire dei telecronisti. Certo, poi la Juve ha vinto con grande merito, quindi alla fine chi se ne frega che del ritorino, anche se poi le polemiche restano, le immagini restano, i paragoni con altri tocchi di mano che contro i bianconeri poi non sono diventati rigore, stanno già facendo discutere.

Spalletti e patteggiamenti

Se poi li mettiamo anche il rigore dato al Frosinone contro il Napoli dopo soli cinque minuti di gioco, per un anticipo di Cajuste a questo punto gli elementi per il cocktail complottista, che non è reale, ma quello che credono molte persone in Italia, è servito. Perché in mezzo c’è la clausola di Spalletti, la trattativa sul nuovo principe azzurro della Nazionale che però ha lasciato il Napoli di De Laurentiis, che sappiamo essere un presidente che tiene particolarmente alla sua figura e a quella del suo club. Dopo l’incredibile caso del patteggiamento della Juventus, che per il quadro accusatorio poteva rischiare addirittura la serie B anche per la manovra stipendi e invece se l’è cavata con una multicina (un divieto di sosta), in Italia le teorie del complotto si sono moltiplicate: ovviamente spesso sono solo farneticazioni, nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono reali elementi per poter pensare un complotto.

E poi ci si è messo anche Maurizio Sarri, che prima di perdere a Lecce 2-1, aveva indicato nelle prime giornate del calendario della Lazio in trasferta il principale ostacolo della stagione, e ha parlato apertamente di un sorteggio che secondo lui potrebbe essere praticamente stato pilotato. In tutto ciò, in quella che è stata l’estate di Lukaku, di Bonucci, di Mancini, il caos del calcio sembra costante e la percezione di instabilità dei tifosi sempre più viva: il che li porta a non fidarsi più.

Si sbagliano, chiaramente è tutto regolare, ma è anche vero che lo pensavamo pure 20 anni fa quando in realtà c’era una cosa che si chiamava calciopoli e in tv davano le partite come un pezzo del Truman Show. Anche se in Italia ci siamo già passato, il grande tennista Paolo Bertolucci, uno di quelli che ha giocato con Panatta che ha vinto la coppa Davis per l’Italia (evento più unico che raro nella storia del nostro sport) si domanda sui social: “Perché seguite uno sport se vedete ovunque complotti, favoritismi e accordi sempre contro la vostra squadra”. Ma la domanda è retorica e pure mal posta.

Proprio perché uno ci tiene, a uno sport, solleva dubbi, alza il dito per fare una domanda in più e cerca di capire, per esempio, è giusto chiedere fino alla fine: dov’è finito l’audio della sala Var sulla mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve del 2018? Nessuno risponderà mai a questa domanda, ma non c’è un complotto: sarà un banale errore umano, un problema di giga, cose che capitano, magari tra un po’ salta fuori. In tutto ciò la Juve continua a chiedere indietro lo Scudetto del 2006: magari, prima o poi, magari fra 100 anni, qualcuno dirà che è giusto ridarglielo. Ti amo campionato.