TACKLE DURO – Il derby dei media sulla Juve da Scudetto

Allegri si nasconde e parla di quarto posto ma senza le coppe, con questa rosa e con casi arbitrali come quello col Bologna, la Juve è la favorita numero uno per il tricolore

Garcia può saltare quando è ancora Ottobre e fa così caldo che si vendono ancora fette d’anguria e non le caldarroste. Lo hanno mandato al diavolo Kvara, Osimhen e perfino Politano e Mario Rui. I suoi cambi fanno arrabbiare i calciatori e le sue idee tattiche come Raspadori esterno lo stanno mettendo ai margini del cuore azzurro. Il Napoli del terzo Scudetto è già un ricordo, non sarà tutta colpa di Gàrcia ma a lui daranno tutta la colpa e sul Corriere della Sera c’è scritto che DeLa avrebbe già chiamato Conte. Sigla e titoli di coda.

L’Inter di Inzaghi è sempre la stessa ma senza i gol di Lukaku ora si è messa a cercare Taremi

Dopo i 5 gol al Milan la squadra si è sentita arrivata, troppo forte, già con la seconda stella sul petto. E così, proprio come due anni e mezzo fa, il Milan nel frattempo lo ha sorpassato. Pioli ha vinto meno trofei di Simone ma ha sul braccio il tatuaggio tricolore col numero 19 eppure Simone continua a fare gli stessi errori. A Inzaghi spiazerà, ma le stesse critiche che si prende Garcia se le merita pure lui, anche se qui in Italia basta arrivare in Finale di Champions per essere considerati intoccabili.

Come Max Allegri, che ha vinto il derby col Toro senza cercare di provare a giocare e ora è da tutti, in primis da Pioli, indicato come il favorito per la vittoria dello Scudetto (il numero 32 per la Juve, che ne espone 38, ne ha 36 ma a sto punto ognuno può fare quel che gli pare e assegnarseli, che tanto gli Scudetti sono come i titoli nobiliari, nessuno controlla l’albero genealogico, figurati l’albo d’oro). E sulla lotta potrebbero pesare le sviste, come il clamoroso rigore non dato al Bologna che portò all’ammonizione di Thiago Motta. D’altronde anche quando Orsato doveva buttare fuori Pjanic è finita che a prendersi un cartellino fu il povero D’Ambrosio…

Allegri non ha le coppe perché dopo la squalifica di 10 punti per il sistema plusvalenze e dopo il patteggiamento con multa per la manovra stipendi, l’Uefa ha fatto a Madama il favore di evitarle l’umiliazione della Conference. A dimostrazione che non sono poi così cattivoni e che una volta sotterrata l’ascia di guerra della Superlega e sconfessato Agnelli, a Torino Ceferin è tornato a essere considerato un amicone. Certo, a un prezzo alto… per chi credeva in Agnelli.

E in questa sosta per le nazionali dove Spalletti divide in tre il giuoco del calcio (30% divertimento, 30% sacrificio, 40% rottura di coxxioni), si coccola Chiesa e lancia frecciate a chi non sa allenare, sì, dicevamo in questa sosta dove Mourinho ha salvato la panchina ma parla già di futuro in Arabia, ecco in questo clima da allenatori all’ultima spiaggia arrivano i terrapiatisti del guardiolismo.

La Juve non ha mai potuto ingaggiarlo ma qualche anno fa ai tifosi è stato detto che Guardiola stesse arrivano, avrebbe allenato CR7 e, addirittura, avrebbe girato per Torino non con un’auto con autista ma facendo affittare una Maserati alla moglie. Che i tifosi della Juve siano tantissimi e che quindi tra di loro di sia una larga fetta di creduloni è possibile, che qualche giornalista abbia provato a lusingarli facendogli credere che sarebbe arrivato Guardiola per accrescere la sua popolarità è verosimile. La realtà è che la Juve quell’anno scelse Sarri e che, soprattutto, Guardiola non avrebbe mai potuto permetterselo. Guarda come si sono ridotti soltanto prendendo CR7…

Ma siccome viviamo nell’epoca della post verità dove due scemi sui social si danno ragione a vicenda e provano a scrivere la storia, a lui ieri gliel’hanno pure chiesto. “Pep, ti ha cercato la Juve?”. “No!”. Ma diranno di sì e ci venderanno pure dei libri…

