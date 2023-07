Tutti i derby di mercato del weekend by Schira: da Chukwueze al caso Zielinski

Il mercato è entrato nella fase più calda: attive in entrata e in uscita tutte le big...

Il Milan non si ferma più. Dopo i colpi Reijnders e Okafor di questa settimana i rossoneri sono pronti a scatenarsi con lo shopping spagnolo: in chiusura nelle prossime 48 ore l’acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal per 28 milioni (bonus inclusi), mentre per la mediana il Diavolo non molla la presa per Yunus Musah (offerti 18 milioni al Valencia). Restando in Spagna: il Milan si appresta a cedere Matteo Gabbia in prestito al Villarreal, a cui era stato offerto anche Divock Origi (ingaggio troppo alto ha frenato ogni discorso). Per quanto riguarda le uscite rossonere Ante Rebic può andare in prestito al Besiktas (manca solo il sì del croato) e Charles De Keteleare ha declinato le avances del PSV Eindhoven.

Da una sponda all’altra del Naviglio, dove l’Inter aspetta il via libera del Bayern Monaco per Yann Sommer. Operazione fattibile non appena i tedeschi avranno preso un sostituto (occhio al Bounou del Siviglia…), mentre per la difesa i nerazzurri valutano un usato sicuro come Rafa Toloi (Atalanta) per il dopo Skriniar. L’Inter intanto è pronta ad avviare i contatti nelle prossime settimane per arrivare in autunno al rinnovo di Federico Dimarco fino al 2028: il laterale mancino è tra i meno pagati della rosa (1,8 milioni) e punta a raddoppiare i propri emolumenti. Davanti invece i nomi caldi restano Balogun (il preferito di Ausilio) e Morata (caldeggiato espressamente da Inzaghi), sul quale c’è anche la Roma. Proposto ai nerazzurri Gianluca Scamacca (West Ham), che vuole tornare in Italia e piace anche alla Roma.

Da Milano voliamo appunto nella Capitale, dove la formazione giallorossa è vicina a blindare Paulo Dybala con il rinnovo del contratto fino al 2026 con opzione per il 2027 e relativo ritocco dell’ingaggio a 6 milioni più bonus. L’obiettivo dei dirigenti romanisti resta quello di cancellare la clausola rescissoria (valida da 1 a 31 luglio) da 12 milioni per i club stranieri. La Lazio invece è vicina a Callum Hudson Odoi in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Chelsea; mentre per la mediana è assalto a Samuele Ricci del Torino: offerti 20 milioni. Gli stessi che Lotito ha messo sul piatto per Piotr Zielinski del Napoli: gli azzurri hanno proposto un rinnovo fino al 2028 con stipendio al ribasso e il polacco potrebbe partire.

Ottimismo invece da parte del club del presidente De Laurentiis sul fronte Victor Osimhen, al quale sono stati offerti 7 milioni più bonus a stagione fino al 2027 per allungare il contratto. Resta da definire l’intesa sulla cifra della clausola rescissoria valida dal prossimo anno, ma una quadra può essere trovata. PSG permettendo, visto che i transalpini - dovesse partire Kylian Mbappé (promesso sposo del Real Madrid dal 2024 nonostante la faraonica offerta da 400 milioni a stagione dell’Al Hilal) - sono pronti a tornare alla carica. Infine il Fenerbahce ci ha preso gusto: dopo Becao i turchi vogliono comprare ancora in Italia e hanno messo nel mirino Hjulmand del Lecce.