Tutti i derby di mercato del weekend by Schira: da De Ketelaere a Lukaku

Tante le trattative in corso e molte in via di definizione: da Bergamo all'Arabia, passando per Milano, Roma e Torino

di Nicolò Schira -

L’Atalanta ci ha preso gusto. E un colpo tira l’altro. Neanche il tempo di festeggiare l’acquisto di Gianluca Scamacca dal West Ham per 30 milioni di euro più il 10% sulla futura vendita in favore degli inglesi che a Bergamo si apprestano ad accogliere Charles De Ketelaere, il grande flop dell’ultimo campionato. CDK ha scelto di ripartire dai nerazzurri per tornare protagonista. Gasperini rivede in lui skills alla Ilicic e ha dato il benestare all’acquisto, tanto a Zingonia lo aspettano nelle prossime e 48 ore per visite mediche e firme di rito. Il Milan cade, tutto sommato, in piedi, visto che incassa subito 3 milioni per il prestito oneroso e in caso di riscatto ne riceverà altri 23 più bonus. Mica male per un giocatore reduce da un’annata con 0 gol e solo 1 assist in 40 presenze ufficiali. E non finisce mica qui: la Dea per la difesa ha già prenotato Isak Hien del Verona. Operazione destinata a chiudersi appena Palomino si accaserà altrove (Cagliari in pole position).

Dai nerazzurri di Bergamo passiamo a quelli di Milano: l’Inter ha definito gli acquisti di Yann Sommer (domani le visite mediche) e Lazar Samardzic (prestito con obbligo) che firmerà martedì. Un doppio colpo che non basta a Simone Inzaghi. L’allenatore interista aspetta ancora l’erede di Romelu Lukaku e ha idee diverse da quelle della dirigenza. Il tecnico piacentino vorrebbe, infatti, una punta che già conosce il nostro campionato e ha indicato il nome di Alvaro Morata, i cui costi (21 milioni di clausola più un quadriennale da 5,5 milioni a stagione senza Decreto Crescita) però sono troppo alti in relazione all’età (31 anni) secondo Zhang. Ecco perché Ausilio spinge per Folarin Balogun, storico pallino del diesse nerazzurro. A 30-35 milioni più bonus si può fare: se invece l’Arsenal non scende sotto i 45 che chiedeva sino a pochi giorni fa, si fa dura. Sullo sfondo c’è Norberto Beto (Udinese) come alternativa. Occhio poi a un ritorno che avrebbe quantomeno del clamoroso: l’agente Fernando Felicevich settimana scorsa ha offerto Alexis Sanchez all’Inter. Un’idea che può prendere quota in caso di partenza del Tucu Correa (si attendono offerte), mentre Gosens potrebbe restare. In caso di permanenza del tedesco, sfumerebbe l’arrivo di Carlos Augusto (Monza) sul quale ci sono già 3 club di Serie A pronti a fiondarsi.

Da una sponda all’altra del Naviglio, dove il Milan progetta altri 3 colpi. Nel mirino un difensore centrale, un vice Theo (prima deve però partire Ballo Touré cercato da Werder Brema, Bologna e Fulham) e un vice Giroud (da prendere se escono Colombo, Origi e Messias). Il Fenerbahce insiste per Krunic e prepara una offerta da 10 milioni. Pochi secondo la dirigenza milanista che ne vuole almeno 15, senza dimenticare che per Pioli l’ex Empoli non é sul mercato.

La cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli per 25 milioni più 10 di bonus può sbloccare la campagna acquisti della Roma, che potrebbe rimodulare al rialzo la proposta al Santos per Marcos Leonardo e tentare di convincere il Bologna a liberare Marko Arnautovic, pallino di Mourinho per dare esperienza e fisicità al reparto offensivo. Restando nella Capitale: c’è una Lazio scatenata, dopo Kamada fatta anche per Isaksen (contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione), mentre si avvicinano Pellegrini (Juventus) e Ricci (Torino). A proposito di centrocampisti associati al club biancoceleste: Leandro Paredes (PSG) si avvicina al Galatasaray. Può invece tornare in Italia Ruslan Malinovski (Marsiglia): ci prova il Torino in prestito con diritto di riscatto.

Passiamo ora alla Juventus che lavora alacremente sul fronte cessioni: Aké va all’Udinese (prestito con ritiro di riscatto e controriscatto), De Winter é vicinissimo al Genoa (prestito con obbligo di 10 milioni), Zakaria si avvicina al Monaco (operazione da 20 milioni), mentre domani ci sarà il summit per discutere i prestiti alla Salernitana di Miretti e Facundo Gonzalez. Tolto invece dal mercato Andrea Cambiaso destinato a restare come jolly sulle corsie esterne difensive. I bianconeri studiano un possibile innesto last minute a centrocampo: idee Gravenberch (Bayern), Thomas (Arsenal) e Freuler (Nottingham). Se ne riparlerà a fine mese, mentre Chiesa ha detto no agli arabi dell’Al Ahli e agli inglesi (Newcastle e Aston Villa). Le prossime saranno poi ore roventi sill’asse Juve-Chelsea per lo scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Entrambe le punte hanno trovato gli accordi con i nuovi club e andranno a guadagnare 10 milioni a stagione. Per Big Rom triennale con opzione per il quarto anno; mentre il contratto del serbo sarà più lungo. Cosa manca per chiudere? La quadra sul conguaglio che devono ricevere dalle parti della Continassa. La Juve chiede 40 milioni, il Chelsea ne offre 25. Possibile intesa a metà strada. Infine il PSG prende Gonçalo Ramos (Benfica) e Ousmane Dembelé (Barcellona) per cautelarsi dalla partenza di Kylian Mbappé promesso sposo del Real Madrid.