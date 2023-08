Tutti i derby di mercato del weekend by Schira: sempre e solo questione di soldi…

Caso Samardzic: con un po’ di buona volontà da parti di tutti si può arrivare al traguardo. Milan attivissimo sul fronte uscite. Le romane: Zaccagni sta per rinnovare, mentre Demiral, Paredes e Duvan Zapata sono nella sfera giallorossa...

Redazione DDD Direttore responsabile

di Nicolò Schira -

È tutta o solo, dipende dai punti di vista, una questione di soldi. Quelli che hanno intossicato la vicenda relativa al trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter. Tra i club è tutto ok da quindici giorni e pure sull’ingaggio del centrocampista con i nerazzurri non vi sono particolari problemi. La questione che sta mettendo in stand-by l’operazione riguarda le commissioni da circa 700-800mila euro che spetterebbero al padre-agente. Una figura diventata d’attualità in questi giorni con tanto di discesa in campo ufficiale. Il papà del classe 2002, Mladen Samardzic, si era sentito scavalcato e tagliato fuori dall’intermediario Rafaela Pimenta con cui ci sono stati momenti di tensione sfociati nell’uscita di scena dell’agente brasiliana. Previsti nuovi contatti oggi per provare ad arrivare a una soluzione entro domani. Quella la scadenza che si sono date le parti per il dentro o fuori definitivo. Con un po’ di buona volontà da parti di tutti si può arrivare al traguardo. L’Inter intanto nelle prossime ore farà firmare il contratto fino al 2028 a Carlos Augusto che arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Monza con cui ha appena rinnovato. Davanti c’è in uscita Esposito (Samp in pole per il prestito): in entrata non vanno escluse sorprese last minute viste le difficoltà sui fronti Arnautovic (Bologna) e Taremi (Porto).

Da una sponda all’altra del Naviglio

Il Milan è attivissimo sul fronte uscite: domani sarà il De Ketelaere-day all’Atalanta (prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 23 più 4 di bonus e il 10% sulla rivendita in favore dei rossoneri); mentre Ballo Touré è a un passo dal Werder Brema per 4 milioni. In via Aldo Rossi attedono ora proposte dalla Premier League per Origi e Saelemaekers. A proposito di cessioni: la Juventus deve decidere dove mandare Soulé, Miretti e Nicolussi Caviglia dopo i 50 milioni incassati con Zakaria, Rovella, Pellegrini e De Winter. McKennie invece può partire dinanzi a una proposta da 25 milioni. Un tesoretto utile per regalare ad Allegri un esterno destro e un centrocampista (Thuram del Nizza il preferito ma appare troppo costoso, occhio a Diarra dello Strasburgo). Davanti poi il nome di Lukaku resta sempre da monitorare: dopo Ferragosto previsti nuovi contatti.

Rinnovo in arrivo per Mattia Zaccagni con la Lazio fino al 2028 (ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus). Anche in casa Napoli sarà tempo di prolungamenti: Mario Rui allungherà fino al 2026 e Osimhen si avvicina a rinnovare fino al 2027 con ingaggio da 9 milioni annui (bonus inclusi). Gli azzurri stringono inoltre per ingaggiare Gabriel Veiga dal Celta Vigo per 35 milioni (bonus compresi).

Molto attiva la Roma che vuole regalare a Mourinho cinque rinforzi: nel mirino un centrale (idea Demiral), due centrocampisti (in arrivo Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto dal PSG, da dove può arrivare pure Paredes) e due punte (vicino Duvan Zapata, Pinto non molla la presa per Marcos Leonardo). Infine uno sguardo all’estero: il nuovo Barça parlerà portoghese con gli arrivi sempre più vicini di Cancelo (Manchester City) e Joao Felix (Atletico Madrid); mentre il Chelsea piazza la doppietta Caicedo (Brighton) + Lavia (Southampton) a metà campo per 200 milioni complessivi. Perché alla fine nel mercato tutto ruota intorno a loro: i soldi…