Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: da Scamacca al caso Vlahovic-Lukaku

Il mese di agosto è iniziato e il mercato si è infiammato...

Redazione Derby Derby Derby

di Nicolò Schira -

Una tripla S per sognare. L’Inter é pronta in settimana a calare il tris di acquisti. Tutti rigorosamente con la lettera S come iniziale: domani attesa la fumata bianca per Lazar Samardzic in nerazzurro. Operazione in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 20. Contestualmente all’Udinese passerà Giovanni Fabbian per 5 milioni, ma Suning avrà sui di lui l’opzione di riacquisto a 12 a partire dall’estate 2025. Per il gioiellino classe 2002 contratto fino al 2028 da 1,8 milioni a stagione più bonus. In settimana prevista anche la fumata bianca per Gianluca Scamacca: operazione da 25 milioni più bonus per riportare in Italia dal West Ham il centravanti italiano, pronto a siglare un quinquennale da 3,2 milioni annui. La terza S é quella più chiacchierata nelle ultime settimane: Yann Sommer che il Bayern Monaco libererà per 4 milioni più 2 di bonus non appena troverà un sostituto. Chissà che non possa essere uno che inizia con la S (tipo lo juventino Szczesny anche se nella lista bavarese ci sono anche Bounou e De Gea). In queste settimane previsto il rinnovo in casa Inter di un’altra S: quella di Simone Inzaghi che allungherà al 2025 con opzione per il 2026 (ingaggio da 6 milioni a stagione).

(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Anche la Fiorentina vuole regalarsi un acquisto con la S: assalto alla Dinamo Zagabria per il centrale Josip Sutalo. Milan al lavoro sul fronte uscite dopo il colpo Musah: Messias piace al Besiktas, mentre per De Keteleare ci sono un paio di club di Ligue 1 interessati. Giorni roventi sull’asse Torino-Londra: la Juventus ha in pugno Romelu Lukaku (accordo per un triennale con opzione per il quarto anno da 9 milioni a stagione più premi). Al Chelsea può andare Dusan Vlahovic (ha detto si per uno stipendio da 10 milioni annui). Per chiudere serve trovare la quadra sull’indennizzo: i Blues propongono 25-30 milioni, mentre Giuntoli ne vorrebbe una quarantina. Lavori in corso. Intanto la Juve tiene sempre d’occhio Holm (da battere la concorrenza del Sassuolo) e Kessie (in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona dopo le uscite di Zakaria, Mc Kennie, Nicolussi Caviglia e Miretti), mentre il giovane Facundo Gonzalez (preso per 3 milioni bonus inclusi dal Valencia che avrà il 20% sulla rivendita) viaggia verso il prestito alla Salernitana in pole su Samp e Verona. Bagagli pronti pure per Bonucci, De Winter e Pellegrini.

Destini incrociati per i simboli delle squadre della capitale: Dybala ha detto no a una ricca offerta araba e viaggia verso il rinnovo fino al 2026 (con opzione per la stagione successiva) con la Roma, che davanti studia Calvert Lewin (Everton) e Zapata (in uscita dall’Atalanta e proposto da un intermediario). Ciro Immobile invece sta riflettendo su una nuova offerta ricevuta da una società saudita: sul piatto un triennale da 25 milioni a stagione. Tris di rifiuti ai club arabi: Osimhen ha declinato l’offerta monstre dell’Al Hilal, mentre Federico Chiesa e Amrabat hanno detto no all’Al Ahli. Il centrocampista marocchino é promesso sposo del Manchester (contratto fino al 2028 da 4 milioni a stagione) per 28-30 milioni dalla Fiorentina. Infine il PSG ha prenotato Dembele e Kolo Muani per provare a consolarsi della perdita dì Kylian Mbappé promesso sposo del Real Madrid. Basteranno?