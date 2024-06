7 freestyler vs Bakker: Shoot for Love vola a Bergamo!

Shoot for Love pesca ancora in Italia! Girata a Bergamo l’ultima sfida sul prato verde, con un ospite di riguardo

Trasferta tricolore per SFL. Cam e Jeremy approdano in Lombardia per una nuova sfida all’insegna dello sport.

Tempo fa, il difensore uruguaiano del Barça, Ronald Araujo, era stato messo alla prova con una sfida per testare la sua tenuta difensiva. Dinanzi a lui, sette terribili freestyler pronti a dargli del filo da torcere. Ronald se la cavó egregiamente e allora il Magic duo di Shoot for Love ha deciso di riproporre la sfida, questa volta cambiando location e interpreti. Dopo un’attenta e minuziosa analisi sui gioielli del calcio e del freestyle amatoriale di Bergamo e dintorni, Cam e Jeremy hanno scelto di nuovo sette giocatori per mettere alla prova un calciatore di serie A, rimasto in incognito fino ad inzio challenge. Sul prato verde ecco Mitchel Bakker, esterno olandese approdato nell’atalanta la scorsa sessione estiva. Classe 2000 con un passato tra Ajax, Psg e Leverkusen, Mitchel alla sua prima stagione di A, ha arricchito il suo palmares con la vittoria dell’Europa League, nonostante in questa stagione non sia stato uno dei “prediletti” di Giampiero Gasperini.