Bologna, Italiano: “Non avere fiducia ora mi sembra esagerato. Dobbiamo imparare a fare gol”

Da inizio stagione il Bologna ha conquistato solo una vittoria in nove partite ma Vincenzo Italiano ribadisce: "Non avere fiducia ora mi sembra esagerato. Noi dobbiamo imparare solamente a fare gol"

Nancy Gonzalez Ruiz 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 19:42)

Finisce 0-0 al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Parma: tante occasioni, nessuna di queste finalizzata in porta. Al 52' l'espulsione di Coulibaly lascia il Parma in dieci, ma il Bologna non sfrutta la superiorità numerica e rischia nei minuti finali con il tiro di Mihalia, deviato in calcio d'angolo da Ravaglia che conserva lo 0-0.

Vincenzo Italiano, nella conferenza post partita riconosce di aver sprecato un occasione: "E' mancato il guizzo vincente e dispiace. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più veloci e cercare di metterli in difficoltà, mentre la superiorità numerica avremmo dovuto sfruttarla meglio. Però c'è da dire che non subiamo gol e nonostante le sei rotazioni abbiamo mantenuto la nostra identità. Peccato per le occasioni che abbiamo avuto, dobbiamo crescere di più sotto questo aspetto sia con gli esterni che con i centrocampisti. Mi dispiace ma lavoreremo per migliorarci".

"Non avere fiducia ora mi sembra esagerato" Con una solo vittoria in nove partite, per Italiano non si può ancora parlare di mancata fiducia "Non avere fiducia ora mi sembra esagerato. Noi dobbiamo imparare solamente a fare gol, e a sfruttare le palle inattive. Mi dispiace se la gente è delusa, lo siamo anche noi. Oggi pensavo di portarla a casa vista la superiorità numerica. Vedo nei ragazzi uno spirito importante e tanta applicazione, ma abbiamo ancora qualche lacuna da colmare".

Il tecnico ex Fiorentina in merito ai 40' in superiorità numerica si esprime così: "Se avessimo saputo prima della superiorità, forse i cambi sarebbero stati diversi. Abbiamo fatto scelte diverse anche perché i ragazzi erano stanchi. Non c'è stato quindi spazio per Dallinga che tra l'altro è tornato da Liverpool con una caviglia malconcia. L'idea era quella di sfruttare gli inserimenti di Fabbian e Urbanski... la verità è che dobbiamo essere più incisivi lì davanti".

Italiano aggiunge infine un commento su Orsolini, Illing e Karlsson "Su Orsolini non c'è nulla di particolare, è stanco come tutti e entra nelle rotazioni come gli altri. Tutti aspettiamo i suoi gol, così come quelli di Ndoye. Iling è entrato bene anche se in alcune situazioni deve avere più pazienza. Karlsson con la sua qualità poteva darci qualcosa. Il suo tiro deviato non è entrato di poco. Sarei preoccupato se la squadra non creasse, invece qui c'è solo da mettere a posto precisione e concretezza".