È stato derby all’italiana nel mondo del poker internazionale, dalle medaglie d’oro delle olimpiadi agli “sport” non tradizionali gli azzurri s’impegnano a dire la loro

Redazione Derby Derby Derby 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 14:10)

Il Main Event UKIPT di Londra, con un buy-in di £1.100, si è concluso con una splendida vittoria italiana. Gaspare Sposato ha dominato l'evento, superando Atanas Pavlov in un duello finale emozionante per il titolo.

Le performance notevoli non si sono fermate qui: Alessandro Pichierri e Candido Cappiello hanno rispettivamente conquistato il terzo e quarto posto, rendendo questa competizione un vero e proprio trionfo per l'Italia nel poker live.

Dettagli del Torneo:

La Vittoria di Sposato: Gaspare Sposato, partendo come chipleader, ha mantenuto la sua posizione dominante fino alla fine, culminando in una vittoria significativa. Nonostante un inizio in svantaggio nel duello finale, ha saputo ribaltare la situazione contro Pavlov. La mano decisiva ha visto Sposato chiamare con un paio di 7 contro l'8 e l'asso di Pavlov, con un board finale che ha sorriso a Sposato, consegnandogli il trofeo e un premio di £107.660, leggermente ridotto da un accordo ICM.

Le Prestazioni di Pichierri e Cappiello: La competizione è stata intensa fino all'ultimo giorno, con Pichierri e Cappiello che hanno lottato valorosamente. Pichierri è caduto in terza posizione a causa di una mano sfortunata contro Pavlov, mentre Cappiello, dopo una settimana di successi a Cipro, ha terminato in quarta posizione. La loro resistenza e abilità hanno reso onore al poker italiano.

Impatto e Riconoscimenti:

Gaspare Sposato non solo ha vendicato i suoi connazionali, ma è anche diventato il primo italiano a vincere in questo circuito britannico, segnando un momento storico per l'Italia a Londra.

Risultati Finali e Premi:

Gaspare Sposato (Italia) - £107,600

Atanas Pavlov (Bulgaria) - £99,400

Alessandro Pichierri (Italia) - £56,700

Candido Cappiello (Italia) - £43,600

Saigokul Kannan (UK) - £33,600

Artus Gimenez (Spagna) - £25,900

Colin MacAndrew (UK) - £19,900

Conor O’driscoll (Irlanda) - £15,350

Joe Hindry (UK) - £11,800

Questo evento ha sicuramente confermato l'Italia come una potenza emergente nel panorama del poker internazionale.

A riprova di ciò è mandatorio considerare anche la storia recente del fenomeno Dario Sammartino, il trentasettenne napoletano che ha finalmente conquistato il suo primo braccialetto alle World Series of Poker, dopo dodici anni di perseveranza e tentativi. Questo trofeo, nel mondo del poker, è visto come l'equivalente di una coppa del mondo ai mondiali di calcio. Al risveglio quella mattina, Sammartino contava 16 milioni di dollari in più sul suo conto bancario, un incremento significativo dovuto alle sue recenti vittorie.

Nel corso di una lunga e ardua partita contro Jon Kyte, l'ultimo sfidante rimasto, Sammartino aveva dimostrato una resistenza e una maestria straordinarie. Nonostante fosse visibilmente stanco, il suo volto si era illuminato nel momento in cui aveva realizzato di avere in mano le carte giuste per assicurarsi la vittoria. Al termine dell'incontro, condividendo i suoi pensieri con i giornalisti, il trentasettenne aveva espresso riflessioni profonde:

La storia di Sammartino è segnata da anni di dedizione assoluta e un impegno costante, che gli hanno permesso di migliorare le sue abilità e raggiungere i suoi obiettivi. La sua recente vittoria non solo ha rafforzato ulteriormente la sua reputazione come uno dei migliori giocatori di poker al mondo ma ha anche ispirato molti, riportando in auge il fenomeno del gioco online e la fama dei più famosi siti di poker online (qui trovate una lista dei migliori), dimostrando che la determinazione, l'impegno e l'amore per il proprio mestiere possono portare a risultati straordinari.

Questa impresa di Sammartino, seguita recentissimamente dal trionfo degli italiani nel circuito UKIPT di Londra, dove Gaspare Sposato ha anch'esso lasciato un'impronta indimenticabile, sottolineano come il mondo del poker stia assistendo a un periodo di dominio italiano, con giocatori che non solo si fanno valere in campo internazionale ma riscrivono anche le regole del gioco, portando il tricolore sempre più in alto nelle classifiche globali.