Kieran McKenna , allenatore già all'età di 38 anni dell' Ipswich Town ha dovuto interrompere la sua carriera calcistica con il Tottenham da giovanissimo a causa di un infortunio. All'età di 22 anni ha quindi dovuto appendere le scarpette al chiodo; eppure non si è dato per vinto, ma anzi ha trovato il coraggio di rialzarsi ed è arrivato ad ottenere ben due storiche due promozioni consecutive in Premier League con la squadra che ancora oggi allena. È così diventato un simbolo, tanto che l'Università di Suffolk ha deciso di conferirgli la laurea ad honorem.

Il tecnico del club inglese, al momento 17esimo in Premier League, ha anche aggiunto rivolgendosi gli studenti presenti: "Se avete degli obiettivi nella vita, se ci sono cose di cui non siete sicuro, se non siete sicuro, allora seguite la vostre passione. Seguite il vostro cuore, seguite la persona che per voi significa di più. Restate con la persona che amate e inseguitela con tutte le vostre forze".