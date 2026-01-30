Ligue2, Montpellier-Guingamp: lo streaming gratis della gara

La 21ª giornata di Ligue 2 propone venerdì 31 gennaio 2026 allo Stade de la Mosson la sfida tra Montpellier-Guingamp, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Un confronto diretto tra due squadre che guardano alla zona promozione, ma che arrivano all’appuntamento con percorsi e sensazioni differenti in questa fase della stagione.
Il momento delle due squadre—
Il Montpellier arriva alla gara dopo aver ritrovato fiducia grazie al successo esterno contro il Bastia, risultato che ha interrotto una fase di rendimento altalenante. La squadra continua però a mostrare qualche difficoltà nelle partite casalinghe, dove è mancata continuità soprattutto sul piano della solidità difensiva. L’obiettivo è trasformare il segnale positivo dell’ultima uscita in una base stabile per la risalita in classifica.
Il Guingamp, al contrario, si presenta in uno dei momenti migliori della stagione. La serie di vittorie recenti ha rilanciato le ambizioni di alta classifica e confermato una squadra compatta, efficace e capace di ottenere risultati anche in trasferta. Fiducia e organizzazione rendono gli ospiti un avversario particolarmente insidioso in questo confronto.
