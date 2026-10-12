Un’occasione sprecata per il Milan di Amorim, che al Mapei poteva agganciare la Roma e restare a due punti dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Dopo il vantaggio firmato da Rabiot, però, bastano appena cinque minuti perché il Sassuolo la riprenda con Odenthal, e la squadra rossonera, ancora imbattuta in campionato, non riesce più a cambiare l’inerzia della gara. Mentre Cardinale a Milanello parla di riportare il Milan in alto, in casa rossonera resta aperta la questione della mentalità.

A pesare è soprattutto la reazione mancata, con oltre venticinque minuti ancora da giocare e pochissime occasioni create. Il cambio di modulo, con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro e il successivo ritorno indietro nella ripresa, non ha dato i frutti sperati, e a mancare restano ritmo e identità di gioco. Intanto un episodio arbitrale ha evitato ai rossoneri guai peggiori e sul rendimento di Ramos, costato 74 milioni, cresce l’attesa di risposte. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>