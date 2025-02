Il Milan di Sergio Conceicao oggi, alle ore 18, ospita l'Inter di Simone Inzaghi nel derby di ritorno del campionato italiano di Serie A. I rossoneri cercano punti Champions, mentre i nerazzurri sono a caccia del Napoli al primo posto

Il Milan di Sergio Conceicao oggi, alle ore 18, ospita l'Inter di Simone Inzaghi nel derby di ritorno del campionato italiano di Serie A. I rossoneri cercano punti Champions, mentre i nerazzurri sono a caccia del Napoli al primo posto.

Milan-Inter, come arrivano le due squadre al match — Il Milan di Sergio Conceicao arriva a questo derby forse nel momento peggiore della stagione dei rossoneri. L'arrivo del tecnico portoghese aveva portato una ventata di entusiasmo e una coppa, la Supercoppa vinta proprio contro l'Inter, che sembravano rilanciare i rossoneri verso i vertici della classifica di Serie A. Il campo però ha detto il contrario. Il Diavolo non riesce a trovare continuità e in Champions League ha gettato un facile ingresso nelle prime otto con una sconfitta pesantissima a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro. Il derby di oggi per il Milan è una grandissima occasione di riscatto e forse uno strumento per 'salvare' con un tris nelle stracittadine in qualche modo una stagione che sembra ormai andata per il verso sbagliato.

L'Inter si trova praticamente all'opposto dei cugini. I nerazzurri, con il tre a zero rotondo e roboante contro il Monaco, hanno raggiunto già la fase finale di Champions League con il quarto posto nella classifica generale e in campionato, eccezion fatta per il pareggio a San Siro contro il Bologna, stanno rincorrendo alla stessa velocità del Napoli di Antonio Conte, avvantaggiato dalla non partecipazione a nessun tipo di coppa. Questo derby per l'Inter è fondamentale, principalmente, in chiave classifica per mantenere la corsa degli azzurri e metter loro pressione soprattutto in vista del match dei partenopei all'Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri.

SIAMO SOLO NOI 🖤💙

Per la città, per la gente, per i nostri colori ♾️ #ForzaInter#MilanInter#DerbyMilanopic.twitter.com/UBbrzNL5Lq

Ecco le probabili formazioni della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

Milan-Inter, dove vedere in tv e in streaming il derby di Milano Il Derby di Milano fra Milan ed Inter sarà disponibile in tv su Sky per gli abbonati al servizio sport e su DAZN per tutti coloro che hanno un abbonamento e l'app DAZN sulla propria smart tv. In streaming sarà inoltre possibile seguire la sfida su Now e su SkyGo.