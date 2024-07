Roma, critiche alla maglia: “Sembriamo il Bordeaux”

Anche per i tifosi della Roma uno dei momenti più attesi è il lancio della nuova maglia . La divisa della nuova stagione quest'anno è legata al quartiere Testaccio, la prima casa della Magica sin dalla sua fondazione. Sul retro del colletto compare il dettaglio con la scritta ‘A.S. Roma’, ripreso già dalle tessere degli abbonati anni 30. Un design che vuole rappresentare un omaggio al dna del club, connesso con il quartiere Testaccio, in un tributo che riporta al passato.

Roma, piovono critiche

Altro commento che non è rimasto inosservato su X, lo fa un altro tifoso. “Piango, la maglia della Roma è uguale a quella del Bordeaux della scorsa stagione. Benedico tutti i giorni l’auto produzione del Napoli, grandi aziende come Nike e Adidas riciclano divise da anni” e “Le maglie pezzotte in vendita fuori al Maradona sono più carine ed originali delle maglie originali As Roma, non devo aggiungere altro”.