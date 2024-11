Turris, il nuovo direttore sportivo è Pietro Varriale: il comunicato

Pietro Varriale, classe 1981, è il nuovo direttore sportivo della Turris. Dopo una lunga carriera da calciatore in cui ha vestito le maglie di club prestigiosi come Lazio, Catania, Benevento e Olbia, Varriale ha conseguito l'abilitazione come direttore sportivo, iniziando il suo percorso dirigenziale all’AfroNapoli e proseguendo poi con il Givova Capri Anacapri. Ora, con questo incarico alla Turris, si appresta a debuttare come DS in Serie C.