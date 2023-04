Ultras Olympiakos contro tutti: “James in giro negli strip club, Marcelo…”

Nella Super League greca, la lotta alla vetta rimane serrata. A contendersi l’ambito trofeo ci sono Panathinaikos, primo a 61 punti, e Aek Atene, con 59 punti al secondo posto. Per l’Olympiakos i sogni di gloria sembrano svaniti. Il Ko per 3-1 contro l’Atene nella scorsa giornata ha piegato le ginocchia dei giocatori di Jose Anigo. Gli ultras del club del Pireo con un comunicato hanno espresso il proprio disappunto e la propria frustrazione per la piega che ha preso la stagione. Parole non esattamente al miele, indirizzate a tutti, dirigenza, allenatori e giocatori.