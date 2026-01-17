La 19ª giornata di Eredivisie prende il via alla Johan Cruijff Arena, dove un Ajax ferito ma ancora pericoloso ospita i Go Ahead Eagles. Una sfida che arriva in un momento delicato per i lancieri, reduci da un’umiliazione in coppa, mentre gli ospiti cercano continuità in una stagione fin qui altalenante. Tra rotazioni, pensieri europei e qualche assenza pesante, il match promette ritmo e gol.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Ajax-Eagles: dove vedere l’Eredivisie in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Ajax-Eagles:
Ajax-Eagles: dove vedere l'Eredivisie in Streaming e in Tv—
AJAX EAGLES EREDIVISIE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Ajax-Eagles in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Ajax—
Settimana complicata per l’Ajax, travolto 6-0 dall’AZ Alkmaar in Coppa d’Olanda, una sconfitta che ha lasciato strascichi evidenti sul piano mentale. In campionato, però, la squadra di Fred Grim aveva ripreso il cammino dopo la sosta invernale con un successo per 3-2 contro il Telstar, mostrando segnali di ripresa offensiva ma anche persistenti fragilità difensive.
A rendere il contesto ancora più delicato c’è l’impegno imminente in Champions League: martedì 20 gennaio i biancorossi saranno di scena a Villarreal. Le speranze di qualificazione sono ridotte al minimo, ma l’Ajax è chiamato comunque a gestire energie e uomini, con possibili rotazioni già in questo turno di Eredivisie.
Qui Eagles—
Momento più sereno, almeno nei risultati, per i Go Ahead Eagles. In Coppa d’Olanda la squadra di Melvin Boel ha strappato il pass per i quarti di finale superando l’Heracles Almelo ai rigori, mentre in campionato è arrivato un pareggio interno contro il Fortuna Sittard.
Il problema resta la continuità: gli Eagles non sembrano avere lo stesso passo della brillante stagione 2024/25 e lontano da casa faticano a tenere ritmi alti per tutti i 90 minuti. Contro l’Ajax servirà una gara accorta, pronta a colpire negli spazi.
Probabili formazioni—
Ajax (4-2-3-1): Jaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, L. Rosa; Klaassen, Regeer; Steur, Gloukh, Godts; Dolberg.
Go Ahead Eagles (4-3-3): De Busser; Deijl, Meulensteen, Kramer, James; Goudmijn, Linthorst, Slory; Breum, Suray, Smit.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Ajax-Eagles:
© RIPRODUZIONE RISERVATA