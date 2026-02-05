Al Okhdood-Al-Hilal: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Al Okhdood-Al-Hilal: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 5 febbraio - 02:15

Giovedì 5 febbraio 2026 alle 18:30, la Saudi Pro League propone un incontro interessante tra Al Okhdood e Al Hilal. Dopo tre pareggi consecutivi, l’Al Hilal di Simone Inzaghi cerca il ritorno alla vittoria per consolidare la propria leadership e allungare sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Al Okhdood — L'Al Okhdood, penultimo in classifica, arriva a questa partita con l’obiettivo di resistere e sfruttare il fattore campo. La squadra, allenata da Sumudica, ha spesso faticato a trovare continuità, subendo molti gol e trovando difficoltà a segnare

Qui Al-Hilal — L’Al Hilal sta vivendo un momento di grande fermento e ambizione. La squadra, allenata da Simone Inzaghi, è reduce da tre pareggi consecutivi e vuole tornare a vincere per mantenere la testa della classifica. L’arrivo di Benzema ha ulteriormente alzato il livello tecnico del club, offrendo nuove soluzioni offensive e rafforzando la motivazione dei giocatori. L’obiettivo è chiaro: evitare ulteriori passi falsi che potrebbero riaprire la lotta con l’Al Nassr.

Al Okhdood-Al-Hilal, probabili formazioni — Al Okhdood (5-4-1): Portugal; Abd, Hawsawi, Gunter, Al Rubaie, Fagihy; Bassogog, Neyou, Gul, Nguen; Narey. Allenatore: Sumudica.

Al Hilal (4-4-2): Bono; Al Harbi, Koulibaly, Tambakti, Hernandez; Kanno, Neves, Milenkovic-Savic, Al Dawsari; Benzema, Nunez. Allenatore: Inzaghi.

