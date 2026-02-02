Al Riyadh-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Al Riyadh-Al Nassr: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 15:17)

La Saudi Pro League propone un confronto con obiettivi opposti: l’Al Nassr, in piena corsa per il primo posto, fa visita all’Al Riyadh, impegnato nella lotta per allontanarsi dalle zone basse della classifica. I gialloblù arrivano con grande fiducia e una striscia di risultati positivi, mentre i padroni di casa cercano punti pesanti per invertire un periodo complicato.

Qui Al Riyadh — L’Al Riyadh fatica a trovare continuità ma arriva da due pareggi incoraggianti contro avversari competitivi. La priorità sarà difendersi con ordine e provare a colpire in contropiede. Fermare una delle squadre più forti del campionato sarebbe una svolta sia tecnica sia mentale.

Qui Al Nassr — L’Al Nassr sta vivendo una fase di grande solidità: difesa compatta, attacco prolifico e rosa profonda. La squadra sta sfruttando ogni occasione per mettere pressione alla capolista e vede questa trasferta come un passaggio obbligato per continuare la rincorsa al titolo.

Al Riyadh-Al Nassr, probabili formazioni — AL RIYADH (4-4-2): Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet, Al-Bawardi; Toze, Soro, Al Siyahi, Bayesh; Haroun, Sylla.

AL NASSR (4-4-2): Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez, Al-Ghanam; Coman, Al-Khaibari, Brozovic, Mane; Felix, Ronaldo. All. Jesus.

