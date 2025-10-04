Altach-Sturm, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Sturm Graz a caccia di una vittoria, ma dall'altra parte ci sarà la squadra con la miglior difesa del campionato.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 16:30

Domani alle 14:30 scendono in campo Altach e Sturm in occasione dell'ottava giornata del campionato austriaco. L'Altatch sta portando avanti un buon campionato, mentre lo Sturm si ritrova ad inseguire il Rapid Vienna, in cima alla classifica con due punti in più, ma anche una partita in più. Sarà possibile seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Altach-Sturm, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — L'Altach, che giocherà il match tra le mura amiche, seppur naviga nella metà della classifica vanta un'ottima difesa. Infatti, ha subito soltanto quattro gol. Gli stessi dello Sturm e addirittura meno del Rapid (7). Gode infatti della miglior difesa dell'intero campionato, e non c'è dubbio che la difesa sarà il punto di forza da sfruttare nel match contro lo Sturm.

Sarà una sfida attacco-difesa, dato che gli ospiti vantano uno degli attacchi più prolifici del campionato austriaco. Lo Sturm ha messo a segno 12 reti in appena 7 partite, ma non è un dato sufficiente per guadagnare l'appellativo di miglior reparto avanzato. Infatti è il Salisburgo, al momento, ad avere più gol all'attivo, ben 17.

Le probabili formazioni di Altach-Sturm — Altach (3-5-2): Stojanovic; Jaer, Zech, Koller; Bahre, Massombo, Greil, Oswald; Diawara, Mustapha.

Sturm Graz (4-3-1-2): Christensen; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Rozga, Gorenc, Beck; Horvat; Malone, Jatta.