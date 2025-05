Il Rapid Vienna , fondato nel 1899, ha scritto pagine di storia del calcio austriaco. La squadra della capitale detiene il record di campionati nazionali vinti, ben 32 di cui l'ultimo conquistato al termine della stagione 2007/2008 . I biancoverdi hanno vinto anche 15 ÖFB-Cup (Coppe d'Austria), competizione in cui non trionfa da 30 anni, e quattro Supercoppe nazionali. Durante il secolo scorso, a causa di un evento storico, i Rapidler giocarono, con tanto di successo, altre competizioni calcistiche.

Il Rapid Vienna Campione della Germania

Nelle prime tre decadi del XX secolo, il Rapid Vienna dimostrò di essere la miglior squadra austriaca ed una delle migliori in circolazione in tutta Europa. Fino alla stagione 1937/1938, i biancoverdi vinsero 12 campionati e 3 coppe nazionali. Nel marzo dello stesso anno, però, avvenne l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria alla Germania. Calcisticamente parlando, ciò portò alla fine del campionato austriaco, che divenne parte di quello tedesco, e della Nazionale. All'epoca, in Germania, il campionato era diviso in diversi gruppi interregionali, i cui vincitori, poi, si affrontavano per il titolo di Campione di Germania. Diventando parte della massima competizione tedesca, le squadre austriache composero la Gauliga Ostmark.