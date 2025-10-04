Altamura-Potenza, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Si prevede un match combattuto, utile per capire le reali ambizioni di entrambe le squadre.

Stefano Sorce 4 ottobre - 19:11

La sfida tra Team Altamura e Potenza, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:30, è uno degli incontri più interessanti dell’ottava giornata del Girone C di Serie C. Due squadre con obiettivi differenti si troveranno di fronte: da una parte l’Altamura, alla ricerca di continuità, dall’altra il Potenza, che sogna un piazzamento in zona playoff. Con Bet365 puoi seguire Altamura-PotenzaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Altamura-Potenza in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Altamura-Potenza in diretta live. Il match, in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30 sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — La formazione di casa, guidata da Devis Mangia, si presenta con un trend particolare: nelle ultime cinque partite non ha mai perso, ma ha collezionato 4 pareggi e una sola vittoria. Questo andamento dimostra solidità ma anche una certa difficoltà a chiudere le partite. Il rendimento casalingo non è brillante: in tre gare al “Tonino D’Angelo” sono arrivati una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Per invertire la tendenza servirà più incisività sotto porta.

La squadra di Pietro De Giorgio si trova in un momento di discreta condizione. Nelle ultime cinque uscite ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con un attacco che resta il punto di forza (12 gol segnati in 7 giornate). Il vero tallone d’Achille è la difesa, che concede troppo: 10 reti incassate sono un campanello d’allarme, soprattutto in trasferta, dove il Potenza ha collezionato una sola vittoria e due sconfitte.

Le probabili formazioni di Altamura-Potenza — Altamura (3-4-2-1): Viola, Silletti, Poli, Dipinto, Grande, Nazzaro, Mogentale, Ortisi, Lepore, Curcio, Simone. Allenatore: Mangia.

Potenza (4-3-3): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Siatounis, Lucas Martello, Castorani, Selleri, Petrungaro, D'Auria. Allenatore: De Giorgio.