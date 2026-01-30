derbyderbyderby streaming Amburgo-Bayern: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Amburgo-Bayern: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Il Volksparkstadion fa da cornice a una sfida sulla carta molto sbilanciata tra Amburgo e Bayern Monaco. I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, ma si trovano davanti un Bayern lanciato verso il titolo, dominante per numeri, qualità e profondità della rosa. Con i bavaresi reduci da ottime prestazioni sia in Bundesliga che in Champions League, l’incontro sembra indirizzato verso una gara di controllo e forza da parte degli ospiti, chiamati a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

    Probabili formazioni

    —  

    AMBURGO (4-2-3-1): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Torunarigha, Muheim; Vieira, Remberg; Jatta, Königsdörffer, Roessing; Downs.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Davies, Tah, Kim, Ito; Pavlović, Goretzka; Olise, Karl, Díaz; Kane.

