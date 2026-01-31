Amburgo-Bayern Streaming e Diretta TV: dove vedere la Bundesliga LIVE

Sabato 31 gennaio 2026, alle 18:30, l’Amburgo ospiterà il Bayern Monaco in una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga. Dopo il passo falso della scorsa settimana contro l’Augusta, il Bayern ha subito l’occasione di riscattarsi e di riprendere la corsa verso il titolo.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Qui Amburgo—
L’Amburgo attraversa un periodo complicato. La squadra non ottiene una vittoria da settimane e negli ultimi due turni ha raccolto soltanto dei pareggi. La classifica riflette questa fase delicata: solo tre punti sopra la zona retrocessione. La squadra ha comunque il merito di aver resistito in alcune partite difficili, ma contro un avversario della caratura del Bayern non ci sono molte speranze di strappare punti. L’Amburgo dovrà fare affidamento sul fattore campo e sul desiderio di riscattarsi, sperando di limitare i danni davanti ai propri tifosi.
Qui Bayern—
Il Bayern Monaco arriva al Volksparkstadion carico di fiducia, nonostante la sconfitta inattesa in campionato contro l’Augusta. Per la squadra di Kompany, quell’unico passo falso rappresenta un episodio isolato in una stagione dominata finora dalla squadra bavarese. In Champions League, i bavaresi hanno confermato la loro superiorità battendo il PSV in trasferta senza grandi difficoltà.
Probabili formazioni—
AMBURGO (4-2-3-1): Heuer Fernandes; Capaldo, Vušković, Torunarigha, Muheim; Vieira, Remberg; Jatta, Königsdörffer, Roessing; Downs.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Davies, Tah, Kim, Ito; Pavlović, Goretzka; Olise, Karl, Díaz; Kane.
