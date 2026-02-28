Amburgo-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Sfida interessante nella 24ª giornata di Bundesliga: l’Amburgo ospita il Lipsia al Volksparkstadion in un momento della stagione che può indirizzare obiettivi molto diversi. I padroni di casa cercano continuità e tranquillità di classifica, mentre gli ospiti inseguono un piazzamento europeo – possibilmente in zona Champions.
Qui Amburgo—
L’Amburgo arriva da una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi. Un filotto che ha permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone più pericolose della graduatoria e di ritrovare fiducia. La sensazione è quella di una squadra più compatta rispetto alla prima parte di stagione: meno sfilacciata, più equilibrata tra le linee.
Qui Lipsia—
Il Lipsia, invece, ha avuto qualche passaggio a vuoto recente, ma resta una delle formazioni più attrezzate del campionato sotto il profilo tecnico. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati al treno Champions. Per farlo servono punti anche in trasferta, soprattutto contro squadre di metà classifica.
Probabili formazioni—
AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Vieira, Remberg, Muheim; Konigsdorffer, Glatzel, Otele.
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.
