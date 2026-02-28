derbyderbyderby streaming Amburgo-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Amburgo-Lipsia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga
Sfida interessante nella 24ª giornata di Bundesliga: l’Amburgo ospita il Lipsia al Volksparkstadion in un momento della stagione che può indirizzare obiettivi molto diversi. I padroni di casa cercano continuità e tranquillità di classifica, mentre gli ospiti inseguono un piazzamento europeo – possibilmente in zona Champions.

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

    Qui Amburgo

    L’Amburgo arriva da una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi. Un filotto che ha permesso alla squadra di allontanarsi dalle zone più pericolose della graduatoria e di ritrovare fiducia. La sensazione è quella di una squadra più compatta rispetto alla prima parte di stagione: meno sfilacciata, più equilibrata tra le linee.

    Qui Lipsia

    Il Lipsia, invece, ha avuto qualche passaggio a vuoto recente, ma resta una delle formazioni più attrezzate del campionato sotto il profilo tecnico. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati al treno Champions. Per farlo servono punti anche in trasferta, soprattutto contro squadre di metà classifica.

    Probabili formazioni

    AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Vieira, Remberg, Muheim; Konigsdorffer, Glatzel, Otele.

    LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

