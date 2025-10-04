Anderlecht-Standard Liegi, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

In Belgio la classifica è ben più delineata: l'Anderlecht conta 15 punti, ma è lontano dalla vetta. Male, invece, lo Standard Liegi.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 14:07

Domani alle 13:30 scenderanno in campo Anderlecht e Standard Liegi in occasione della decima giornata del campionato belga. Rispetto all'Italia, in Belgio il campionato è iniziato leggermente prima ed infatti è possibile vedere già significative differenze nella classifica. L'Anderlecht, ad esempio, è a meno otto punti dalla vetta occupata al momento dall'Union SG, mentre lo Standard Liegi sembra destinato ad un campionato navigando nella metà della classifica.

Come arrivano le due squadre alla sfida — L'Anderlecht dopo un buon inizio di campionato ha frenato bruscamente: infatti, nelle ultime cinque partite è riuscito a strappare soltanto una vittoria. Si contano poi tre pareggi ed una sconfitta. Alla partita contro lo Standard Liegi ci arriva reduce dal pareggio contro il Leuven, in una sfida terminata 1-1. Con il quarto miglior attacco del campionato, l'Anderlecht sembra essere la grande favorita per questa sfida.

LoStandard Liegi, infatti, oltre ad avere qualche problemino in difesa, sta affrontando un momento particolarmente complesso. Nelle ultime cinque partite ha perso tre sfide, conquistando la vittoria soltanto in un'occasione e rimediando un pareggio. Risultati che non permettono al club di acciuffare una posizione diversa dall'undicesima, con una pericolosa vicinanza alla zona che scotta.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Standard Liegi — Anderlecht (4-2-3-1): Coosemans; Degreef, Hey, Kana, Augustinsson; De Cat, Llansana; Huerta, Hazard, Angulo; Vazquez.

Standard Liegi (4-2-3-1): Epolo; Lawrence, Dierckx, Karamoko, Mohr; Ilaimahramitra, Nielsen; Abid, Ayensa, Henry; Said.