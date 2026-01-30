Antalyaspor-Trabzonspor: dove vedere la Super Lig in Streaming e in Tv

Antalyaspor-Trabzonspor: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Super Lig su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 30 gennaio - 02:16

Venerdì 30 gennaio 2026, la Super Lig turca propone uno scontro interessante all’Antalya Stadyumu, dove l’Antalyaspor ospiterà il Trabzonspor, terzo in classifica. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, con la formazione di casa alla ricerca di continuità e i Black Sea Storm decisi a consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Antalyaspor-Trabzonspor:

Qui Antalyaspor — L’Antalyaspor vive un periodo complicato: con 5 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, la squadra di Sami Ugurlu fatica a trovare continuità e produce in media meno di un gol a partita. Anche in casa i risultati sono altalenanti, con solo 2 successi nelle ultime 10 gare. Tuttavia, giocatori come Sander van de Streek e Dario Saric potrebbero fare la differenza in attacco, cercando di mettere in difficoltà la solida difesa ospite.

Qui Trabzonspor — Il Trabzonspor, invece, arriva a questo incontro con il morale alto. La squadra di Fatih Tekke ha ottenuto 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi nelle ultime 10 partite, segnando una media di 2,2 gol a match. Con attaccanti di qualità come Paul Onuachu, Ernest Muci e Felipe Augusto, i Black Sea Storm puntano a imporre il proprio ritmo di gioco e a mantenere la striscia positiva in trasferta, consapevoli della loro supremazia negli ultimi confronti diretti contro l’Antalyaspor.

Probabili formazioni — Antalyaspor (4-2-3-1): Cuesta; Balci, Sari, Türkmen, Paal; Ceesay, Dikmen; Storm, Saric, Karakoç; Van de Streek.

Trabzonspor (4-2-3-1): Onana; Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik; Oulaï, Jabol-Folcarelli; Zubkov, Muci, Tufan; Felipe Augusto.

