Arminia Bielefeld-Furth: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming

Al SchücoArena di Bielefeld va in scena Arminia Bielefeld-Fürth, match valido per la sesta giornata di 2. Bundesliga. Padroni di casa in zona alta di classifica, terzi al momento, e a caccia di un successo che permetterebbe loro di volare in vetta, in attesa dei risultati della concorrenza. Ospiti a caccia di riscatto dopo il ko rimediato lo scorso turno col Kaiserslautern.
ARMINIA BIELEFELD FURTH DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la sesta giornata della Bundesliga 2, Arminia Bielefeld-Furth, in programma venerdì 19 settembre alle ore 18:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Arminia Bielefeld—
L’Arminia occupa la terza posizione a quota 10 punti grazie ad un ruolino di marcia convincente, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta. La squadra di Mitch Kniat si è fatta apprezzare, in questa prima fase di campionato, sia in difesa (solo 4 gol subiti), sia in attacco (11 reti segnate).
Qui Furth—
Molto più indietro in classifica il Greuther Fürth, fermo al 13° posto con 6 punti. La squadra di Thomas Kleine ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte, pagando soprattutto le difficoltà difensive: con 14 gol subiti vanta la peggior retroguardia del torneo. L’ultima trasferta ha regalato un clamoroso 5-4 sul Magdeburgo, ma il recente 0-3 contro il Kaiserslautern ha riportato alla luce i soliti problemi.
Arminia Bielefeld-Furth, probabili formazioni—
ARMINIA BIELEFELD (4-3-3): Kersken; Hagmann, Schneider, Großer, Momuluh; Corbez, Russo, Mehlem; Young, Grodowski, Wörl. Allenatore: Michél Kniat
FURTH (4-2-3-1): Boevink; Dehm, Ziereis, Konig, Itter; Olesen, John; Klaus, Hrgota, Keller; Futkeu. Allenatore: Thomas Kleine
