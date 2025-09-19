Arminia Bielefeld-Furth: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming

L’Arminia occupa la terza posizione a quota 10 punti grazie ad un ruolino di marcia convincente, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta. La squadra di Mitch Kniat si è fatta apprezzare, in questa prima fase di campionato, sia in difesa (solo 4 gol subiti), sia in attacco (11 reti segnate).

Qui Furth

Molto più indietro in classifica il Greuther Fürth, fermo al 13° posto con 6 punti. La squadra di Thomas Kleine ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte, pagando soprattutto le difficoltà difensive: con 14 gol subiti vanta la peggior retroguardia del torneo. L’ultima trasferta ha regalato un clamoroso 5-4 sul Magdeburgo, ma il recente 0-3 contro il Kaiserslautern ha riportato alla luce i soliti problemi.