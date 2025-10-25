Arsenal-Crystal Palace, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Un derby londinese che mette in palio tre punti molto importanti: i Gunners per restare in vetta; le Eagles per tornare in zona Europa

Jacopo del Monaco 25 ottobre - 12:46

In occasione della nona giornata di Premier League si affronteranno l'Arsenal ed il Crystal Palace, e in quest'articolo, vi forniremo le informazioni sul dove vedere l'incontro. Questo derby londinese tra Gunners ed Eagles avrà inizio alle ore 15:00 di domani pomeriggio presso l'Emirates Stadium.

Il sito di scommesse Bet365 mette a disposizione dei propri utenti un ricco palinsesto con partita di diversi sport da vedere in diretta streaming ed in maniera completamente gratuita. Per effettuare l'iscrizione ed avere maggiori dettagli su quest'offerta, vi basterà cliccare qui.

Arsenal-Crystal Palace, dove vedere il derby londinese — I padroni di casa, primi in campionato, proveranno ad allungare in classifica. La squadra ospite, dal canto suo, punterà alla vittoria per riavvicinarsi alla zona Europa. Questo derby di Londra tra Arsenal e Crystal Palace sarà visibile su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Max. In streaming, invece, la sfida si potrà vedere sia su Sky Go che su NOW TV.

Come arrivano le due compagini alla gara — Da fine settembre ad oggi, l'Arsenal allenato dallo spagnolo Mike Arteta ha collezionato ben sei vittorie di fila tra campionato e coppe. In questo momento, i londinesi occupano il primo posto in Premier con 19 punti e nell'ultimo turno hanno vinto di misura in casa del Fulham grazie alla rete di Trossard. Anche in Champions League i Gunners hanno avuto un ottimo avvio vincendo i primi tre incontri della league phase.

Il Crystal Palace dell'austriaco Oliver Glasner ha iniziato questo mese vincendo 0-2 l'incontro della prima giornata di Conference League contro la Dinamo Kiev. Dopo quella partita, la numero 19 di un periodo di imbattibilità, le Eagles hanno collezionato due sconfitte ed un pareggio. La squadra della capitale inglese, in campionato, ha perso 2-1 contro l'Everton e pareggiato 3-3 contro il Bournemouth, mentre due giorni fa ha perso in Conference contro i ciprioti dell'AEK Larnaca (0-1).

Probabili formazioni — I Gunners non avranno a disposizione gli infortunati Ødegaard, Havertz e Madueke, mentre Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus sono in dubbio. Per quanto riguarda il Crystal Palace, invece, non saranno disponibili Doucouré, Kporha e Riad per infortunio.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Martinelli. All: Arteta

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Y. Pino, Sarr; Mateta. All: Glasner