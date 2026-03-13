Nel sabato di Premier League torna in campo la capolista Arsenal contro l'Everton. La gara, valida per la trentesima giornata, è in programma il 14 marzo alle ore 18:30 all'Emirates Stadium. I padroni di casa mantengono l'obiettivo di tenere a distanza il Manchester City secondo. Gli ospiti puntano a riottenere una qualificazione europea dopo otto lunghe stagioni. Ecco dove vedere Arsenal-Everton in diretta tv e streaming.
PREMIER LEAGUE
Arsenal-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
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Arsenal-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la trentesima giornata di Premier League e in programma alle ore 18:30 di sabato 14 marzo è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 202 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su NOW.
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Lo stato di forma delle due squadre—
L'Arsenal ha ormai ritrovato la giusta direzione dopo una serie di passi falsi che hanno permesso al Manchester City di avvicinarsi pericolosamente. Dopo aver fatto registrare quattro pareggi e una sconfitta in sette partite, la squadra di Arteta ha vinto in due dei derby londinesi più sentiti (1-4 con il Tottenham e 2-1 con il Chelsea) e con il Brighton (0-1). Nel frattempo sono cominciati gli ottavi di Champions League e i Gunners non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 a Leverkusen.
Dopo l'eliminazione in Fa Cup, l'Everton è entrato in un buon periodo di forma in Premier. Nelle successive otto gare ha raccolto 14 punti. La squadra di Moyes ha vinto contro Aston Villa (0-1), Fulham (1-2), Newcastle (2-3) e Burnley (2-0), dimostrando che in trasferta può mettere chiunque in difficoltà. Ha poi pareggiato con Leeds e Brighton per 1-1. Infine ha perso con Bournemouth (1-2) e Manchester United (0-1).
Le probabili formazioni—
Arteta pian piano sta recuperando tutti gli infortunati, tanto che l'unico giocatore certo dell'assenza è lo spagnolo Merino. Recuperati, ma sempre in dubbio, sono Odegaard, Trossard e White. Per Moyes sono invece due i giocatori certi dell'esclusione, ovvero Alcaraz e Grealish. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. Allenatore: David Moyes.
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