Arsenal-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:30 di sabato 14 marzo all'Emirates Stadium

Filippo Montoli 13 marzo - 18:00

Nel sabato di Premier League torna in campo la capolista Arsenal contro l'Everton. La gara, valida per la trentesima giornata, è in programma il 14 marzo alle ore 18:30 all'Emirates Stadium. I padroni di casa mantengono l'obiettivo di tenere a distanza il Manchester City secondo. Gli ospiti puntano a riottenere una qualificazione europea dopo otto lunghe stagioni. Ecco dove vedere Arsenal-Everton in diretta tv e streaming.

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Arsenal-Everton, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la trentesima giornata di Premier League e in programma alle ore 18:30 di sabato 14 marzo è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 202 del telecomando. Per vederla in streaming, invece, le possibilità sono due: su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su NOW.

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Lo stato di forma delle due squadre — L'Arsenal ha ormai ritrovato la giusta direzione dopo una serie di passi falsi che hanno permesso al Manchester City di avvicinarsi pericolosamente. Dopo aver fatto registrare quattro pareggi e una sconfitta in sette partite, la squadra di Arteta ha vinto in due dei derby londinesi più sentiti (1-4 con il Tottenham e 2-1 con il Chelsea) e con il Brighton (0-1). Nel frattempo sono cominciati gli ottavi di Champions League e i Gunners non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 a Leverkusen.

Dopo l'eliminazione in Fa Cup, l'Everton è entrato in un buon periodo di forma in Premier. Nelle successive otto gare ha raccolto 14 punti. La squadra di Moyes ha vinto contro Aston Villa (0-1), Fulham (1-2), Newcastle (2-3) e Burnley (2-0), dimostrando che in trasferta può mettere chiunque in difficoltà. Ha poi pareggiato con Leeds e Brighton per 1-1. Infine ha perso con Bournemouth (1-2) e Manchester United (0-1).

Le probabili formazioni — Arteta pian piano sta recuperando tutti gli infortunati, tanto che l'unico giocatore certo dell'assenza è lo spagnolo Merino. Recuperati, ma sempre in dubbio, sono Odegaard, Trossard e White. Per Moyes sono invece due i giocatori certi dell'esclusione, ovvero Alcaraz e Grealish. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Mikel Arteta.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. Allenatore: David Moyes.