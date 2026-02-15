Arsenal-Wigan, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

L'incontro, che si svolgerà nel corso della giornata odierna, metterà in palio un posto per gli ottavi di finale della coppa nazionale inglese

Jacopo del Monaco 15 febbraio - 11:33

In questa domenica di calcio andrà in scena la partita tra l'Arsenal ed il Wigan e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione dei sedicesimi di finale della FA Cup, la coppa nazionale inglese. L'incontro di oggi avrà inizio alle ore 17:30 e si disputerà presso l'Emirates Stadium di Londra. Tra l'altro, le due squadre torneranno ad affrontarsi 12 anni dopo l'ultima volta. Anche in quel caso, hanno giocato in FA Cup ma in semifinale ed i Gunners hanno staccato il pass per la finale battendo gli avversari ai calci di rigore.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Arsenal-Wigan, dove vedere la gara — Le due squadre, nella giornata odierna, si giocheranno un posto per gli ottavi di finale della coppa nazionale. I padroni di casa hanno ancora la possibilità di continuare a lottare per tutti gli obiettivi stagionali, mentre gli ospiti vogliono sorprendere cercando di eliminare una delle favorite alla vittoria finale. Il match tra l'Arsenal ed il Wigan sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

La situazione delle due squadre — In questo momento, l'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel Arteta occupa la prima posizione nella classifica della Premier League con 57 punti e ha anche la possibilità di poter vincere tutte le competizioni che sta disputando. Negli ultimi cinque partite stagionali, la squadra del Nord di Londra ha giocato in tre competizioni diverse: Champions League, dove hanno vinto l'ultima gara della league phase battendo 3-2 il Kairat Almaty; Carabao Cup, grazie all'1-0 della semifinale di ritorno contro il Chelsea ha conquistato il posto in finale; campionato, due vittorie contro Leeds United (0-4) e Sunderland (3-0) ed un pareggio per 1-1 contro il Brentford.

Il Wigan allenato dal Ryan Lowe milita in League One, vale a dire la terza divisione del calcio inglese. Attualmente, i Tics occupano la ventiduesima posizione in classifica avendo totalizzato 31 punti e si trovano in zona retrocessione. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Doncaster, i Latics hanno perso ben quattro match di fila contro Wycombe (2-0), Lincoln (0-1), Peterborough United (6-1) e Reading (1-2). L'ultima vittoria stagionale del Wigan risale al 9 gennaio, quando ha battuto in trasferta il Preston nel turno precedente di FA Cup con la rete di Harrison Bettoni.

Probabili formazioni — Molto probabilmente Arteta opterà per un po' di turnover, tuttavia non avrà a disposizione gli infortunati Saliba, Ødegaard, Merino, Havertz e Dowman. La squadra ospite, dal canto suo, dovrà fare a meno di Adeeko, Robinson, McHugh e Carragher.

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Nørgaard, Rice; Madueke, G. Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta

WIGAN (3-4-2-1): Tickle; Aimson, Kerr, Fox; Hunt, Weir, Smith, Murray; Taylor, Wright; Saydee. Allenatore: Lowe