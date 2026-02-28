Ascoli-Carpi: dove vedere la Serie C in Streaming e Diretta Tv

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30 lo stadio “Del Duca” sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo nel Girone B di Serie C: l’Ascoli Calcio ospita il Carpi nella 29ª giornata, in un match che può indirizzare il finale di stagione di entrambe. I bianconeri, terzi in classifica e reduci da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare, vogliono consolidare la propria posizione e puntare con decisione alla seconda piazza.
Dall’altra parte, gli emiliani arrivano rinvigoriti dal successo contro il Bra e, a un solo punto dalla zona playoff, cercano continuità per restare agganciati al treno che conta. Solidità interna contro ambizione esterna: Ascoli-Carpi si preannuncia intensa, equilibrata e decisiva per le ambizioni di vertice.
Probabili formazioni—
Ascoli (3-5-2): Vitale; Nicoletti, Curado, Rizzo; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Damiani, Milanese, Oviszach; Gori, Galuppini. Allenatore: Francesco Tomei.
Carpi (4-3-3): Sorzi; Rigo, Panelli, Rossini, Zagnoni, Verza; Casarini, Figoli, Rossetti, Puletto; Sall. Allenatore: Stefano Cassani.
