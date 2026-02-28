Ascoli-Carpi: dove vedere la Serie C in Streaming e Diretta Tv

Ascoli-Carpi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30 lo stadio “Del Duca” sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo nel Girone B di Serie C: l’Ascoli Calcio ospita il Carpi nella 29ª giornata, in un match che può indirizzare il finale di stagione di entrambe. I bianconeri, terzi in classifica e reduci da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare, vogliono consolidare la propria posizione e puntare con decisione alla seconda piazza.