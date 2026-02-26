Ascoli-Carpi Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Ascoli-Carpi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:32)

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30, l’Ascoli ospita il Carpi nella 29ª giornata di Serie C – Girone B: Chance play-off per gli ospiti, i padroni di casa puntano la seconda piazza.

Qui Ascoli — L’Ascoli si presenta all’appuntamento in grande fiducia: i bianconeri sono terzi in classifica e arrivano da una serie positiva di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, numeri che confermano continuità e solidità. Molto importante anche il rendimento interno, con soli 8 gol subiti in 14 gare casalinghe, dato che evidenzia l’equilibrio della squadra soprattutto tra le mura amiche.

Qui Carpi — Il Carpi, invece, arriva dopo aver ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Bra nell’ultimo turno, che ha interrotto un lungo periodo senza successi. Gli emiliani sono a un solo punto dalla zona playoff e cercano continuità per restare agganciati alla parte alta della classifica. Il rendimento in trasferta resta però alterno, con 5 vittorie e 7 sconfitte lontano da casa.

Probabili formazioni — Ascoli (3-5-2): Vitale; Nicoletti, Curado, Rizzo; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Damiani, Milanese, Oviszach; Gori, Galuppini. Allenatore: Francesco Tomei.

Carpi (4-3-3): Sorzi; Rigo, Panelli, Rossini, Zagnoni, Verza; Casarini, Figoli, Rossetti, Puletto; Sall. Allenatore: Stefano Cassani.

