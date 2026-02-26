Ascoli-Carpi Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30, l’Ascoli ospita il Carpi nella 29ª giornata di Serie C – Girone B: Chance play-off per gli ospiti, i padroni di casa puntano la seconda piazza.
Qui Ascoli—
L’Ascoli si presenta all’appuntamento in grande fiducia: i bianconeri sono terzi in classifica e arrivano da una serie positiva di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, numeri che confermano continuità e solidità. Molto importante anche il rendimento interno, con soli 8 gol subiti in 14 gare casalinghe, dato che evidenzia l’equilibrio della squadra soprattutto tra le mura amiche.
Qui Carpi—
Il Carpi, invece, arriva dopo aver ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Bra nell’ultimo turno, che ha interrotto un lungo periodo senza successi. Gli emiliani sono a un solo punto dalla zona playoff e cercano continuità per restare agganciati alla parte alta della classifica. Il rendimento in trasferta resta però alterno, con 5 vittorie e 7 sconfitte lontano da casa.
Probabili formazioni—
Ascoli (3-5-2): Vitale; Nicoletti, Curado, Rizzo; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Damiani, Milanese, Oviszach; Gori, Galuppini. Allenatore: Francesco Tomei.
Carpi (4-3-3): Sorzi; Rigo, Panelli, Rossini, Zagnoni, Verza; Casarini, Figoli, Rossetti, Puletto; Sall. Allenatore: Stefano Cassani.
