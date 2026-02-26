derbyderbyderby streaming Ascoli-Carpi Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Diretta Tv e Streaming Gratis

Ascoli-Carpi Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Ascoli-Carpi Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C - immagine 1
Ascoli-Carpi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Sabato 28 febbraio alle ore 20:30, l’Ascoli ospita il Carpi nella 29ª giornata di Serie C – Girone B: Chance play-off per gli ospiti, i padroni di casa puntano la seconda piazza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

  • Guarda ora Ascoli-Carpi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Ascoli-Carpi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Ascoli-Carpi, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Ascoli-Carpi: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    —  

    ASCOLI CARPI SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Ascoli-Carpi Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Ascoli

    —  

    L’Ascoli si presenta all’appuntamento in grande fiducia: i bianconeri sono terzi in classifica e arrivano da una serie positiva di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, numeri che confermano continuità e solidità. Molto importante anche il rendimento interno, con soli 8 gol subiti in 14 gare casalinghe, dato che evidenzia l’equilibrio della squadra soprattutto tra le mura amiche.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123 SCOMMESSE

    Qui Carpi

    —  

    Il Carpi, invece, arriva dopo aver ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Bra nell’ultimo turno, che ha interrotto un lungo periodo senza successi. Gli emiliani sono a un solo punto dalla zona playoff e cercano continuità per restare agganciati alla parte alta della classifica. Il rendimento in trasferta resta però alterno, con 5 vittorie e 7 sconfitte lontano da casa.

    Probabili formazioni

    —  

    Ascoli (3-5-2): Vitale; Nicoletti, Curado, Rizzo; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Damiani, Milanese, Oviszach; Gori, Galuppini. Allenatore: Francesco Tomei.

    Carpi (4-3-3): Sorzi; Rigo, Panelli, Rossini, Zagnoni, Verza; Casarini, Figoli, Rossetti, Puletto; Sall. Allenatore: Stefano Cassani.

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:

  • Guarda ora Ascoli-Carpi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Ascoli-Carpi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Ascoli-Carpi, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Sassuolo-Atalanta, dove vedere la gara in diretta TV e in streaming live
    Boca Juniors-Mendoza: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA