Sassuolo-Atalanta, dove vedere la gara in diretta TV e in streaming live

Neroverdi e neroazzurri si sfidano al Mapei Stadium: gli uomini di Fabio Grosso sono in rampa di lancio; la Dea, invece, punta la zona Champions

Domenico Ciccarelli Redattore 28 febbraio - 10:30

Forte della grande remuntada in UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, l'Atalanta vuole continuare la sua rincorsa anche in campionato, dove ormai il quarto posto è distante solo cinque lunghezze: la vittoria per 4-1 della Dea con la formazione tedesca, arrivata dopo il successo per il 2-1 con il Napoli, ha dato una grande carica di entusiasmo. Il Mapei Stadium, però, non è un campo facile, e gli uomini di Palladino si troveranno dinanzi un Sassuolo altrettanto motivato.

Dove vedere Sassuolo-Atalanta in diretta TV e streaming gratis — Sassuolo-Atalanta, in programma domenica 1 marzo alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per gara del massimo campionato italiano. La gara del Mapei Stadium si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre — Il Sassuolo è in gran forma, e con i 35 punti raccolti in 26 giornate la salvezza può anche considerarsi cosa fatta. Anzi, in Emilia, visto l'andamento della squadra neroverde, si sogna qualcosa in più. Le quattro vittorie ottenute nelle ultime quattro giornate hanno letteralmente fatto tornare il sereno.

L'Atalanta, invece, ha praticamente iniziato una nuova stagione: l'inizio difficoltoso è ormai un ricordo lontano. Da quando sulla panchina neroazzurra è arrivato Raffaele Palladino la Dea ha iniziato nuovamente a volare e, con gli ottavi di Champions League messi in tasca, una Semifinale di Coppa Italia da giocare, il quarto posto è diventato un serio obiettivo.

Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni — Per il Sassuolo, dopo aver scontato la squalifica, torna Muharemovic. In attacco, Fabio Grosso punta ancora al tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. L'Atalanta dovrà fare a meno ancora degli infortunati Raspadori e De Ketelaere, ma Raffaele Palladino si affida a Krstovic, supportato da Zalewski e Samardzic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino