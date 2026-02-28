Oviedo-Atletico Madrid: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Oviedo-Atletico Madrid: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio - 09:58

Il posticipo del sabato della 26ª giornata di Liga mette di fronte il Real Oviedo e l’Atlético Madrid. La partita si gioca allo Stadio Carlos Tartiere alle 21:00 e arriva in un momento di classifica molto diverso per le due squadre: l’Oviedo è al 20° posto con 17 punti in 24 partite, mentre l’Atlético occupa la quarta posizione con 48 punti in 25 gare.

Qui Oviedo — L’Oviedo arriva alla sfida con l’Atlético dopo un pareggio esterno per 3-3 contro la Sociedad, una partita che ha visto la squadra di Almada andare avanti con la doppietta di Vinas, subire la rimonta e trovare il 3-3 finale all’ultima occasione utile. Il tecnico ha sottolineato l’orgoglio del gruppo e la compattezza della squadra, parlando di una formazione unita che crede ancora nella salvezza, anche se la situazione di classifica resta complicata.

Qui Atletico Madrid — L’Atlético Madrid arriva alla trasferta di Oviedo dopo il successo per 4-2 contro l’Espanyol, con le reti di Giuliano, Lookman e la doppietta di Sorloth. La squadra di Simeone ha poi centrato anche l’accesso agli ottavi di Champions League, rimontando nel turno europeo grazie alla tripletta di Sorloth.

Oviedo-Atletico Madrid, probabili formazioni — Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Carmo, Lopez; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Chaira; Vinas. Allenatore: Almada.

