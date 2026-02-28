La sfida tra Picerno e Altamura, in programma il 28 febbraio 2026 alle 17:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio, si inserisce nel contesto della Serie C con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi di classifica: salvezza per i padroni di casa, play-off per gli ospiti.
Diretta TV e Streaming
Picerno-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:
PICERNO ALTAMURA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Picerno-Altamura Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Picerno—
Il Picerno arriva a questa sfida con l’obiettivo di confermare la propria solidità in casa. Nelle ultime cinque uscite stagionali la squadra lucana ha conquistato tre vittorie e collezionato due sconfitte, l'ultima in trasferta, sul campo della Casertana.
Qui Altamura—
Altamura dopo un inizio di stagione altalenante, ha dato una svolta al proprio campionato, risalendo la china e la classifica. Dopo i sei risultati utili di fila che hanno condotto la compagine pugliese a ridosso della zona play-off, sono arrivate due sconfitte consecutive con Potenza e Benevento. L'obiettivo degli uomini di Mangia, dunque, è di invertire nuovamente la rotta.
