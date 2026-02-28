derbyderbyderby streaming Picerno-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Diretta TV e Streaming

Picerno-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Picerno-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv - immagine 1
Picerno-Altamura: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La sfida tra Picerno e Altamura, in programma il 28 febbraio 2026 alle 17:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio, si inserisce nel contesto della Serie C con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi di classifica: salvezza per i padroni di casa, play-off per gli ospiti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

  • Guarda ora Picerno-Altamura GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Picerno-Altamura in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Picerno-Altamura, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Picerno-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    —  

    PICERNO ALTAMURA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Picerno-Altamura Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Picerno

    —  

    Il Picerno arriva a questa sfida con l’obiettivo di confermare la propria solidità in casa. Nelle ultime cinque uscite stagionali la squadra lucana ha conquistato tre vittorie e collezionato due sconfitte, l'ultima in trasferta, sul campo della Casertana.

    Qui Altamura

    —  

    Altamura dopo un inizio di stagione altalenante, ha dato una svolta al proprio campionato, risalendo la china e la classifica. Dopo i sei risultati utili di fila che hanno condotto la compagine pugliese a ridosso della zona play-off, sono arrivate due sconfitte consecutive con Potenza Benevento. L'obiettivo degli uomini di Mangia, dunque, è di invertire nuovamente la rotta.

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

  • Guarda ora Picerno-Altamura GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Picerno-Altamura in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Picerno-Altamura, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Boca Juniors-Mendoza: dove vedere la Serie A argentina in Streaming e in TV
    Oviedo-Atletico Madrid: dove vedere la Liga in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA