Sheffield Wednesday-Southampton: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio - 09:35

A Hillsborough si affrontano due squadre che arrivano alla sfida con stati d’animo completamente opposti: lo Sheffield Wednesday, già retrocesso in League One, e il Southampton in gran forma e in corsa per i play-off promozione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Championship:

Sheffield Wednesday-Southampton: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv — La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Sheffield Wednesday — Lo Sheffield Wednesday ha appena certificato la propria retrocessione in League One dopo una stagione segnata da difficoltà societarie e da una pesante penalizzazione di 18 punti, che ha contribuito a chiudere il campionato in fondo alla classifica (attualmente a quota -7). Gli “Owls” sono reduci da dieci sconfitte consecutive in tutte le competizioni e, con un organico ridotto da numerose assenze, l’obiettivo realistico è soltanto onorare le ultime partite con dignità.

Qui Southampton — Contesto diverso per il Southampton. I “Saints”, guidati da Tonda Eckert, stanno attraversando uno dei periodi migliori della loro stagione: otto risultati utili consecutivi e un segnale fortissimo arrivato dal recente 5-0 rifilato al Queens Park Rangers. In quella gara ha brillato il giovane Kuryu Matsuki, autore di una doppietta, simbolo di un attacco che sta trovando ritmo e fiducia. La squadra è ora a soli quattro punti dalla zona playoff, occupata dal Wrexham, e la trasferta di Sheffield rappresenta un’occasione concreta per continuare la rincorsa.

Sheffield Wed-Southampton, probabili formazioni — SHEFFIELD WEDNESDAY (4-3-3): Dieng; Palmer, Iorfa, Otegbayo, Adaramola; Heskey, Ingelsson, Thornton; McNeill, Lowe, Ndala. All. Pedersen.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Jander; Matsuki, Azaz, Scienza; Stewart. All. Eckert.

