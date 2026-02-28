Boca Juniors-Mendoza: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Alla data dell’8ª giornata del Torneo Apertura della Liga Profesional, il Boca Juniors ospita il Gimnasia de Mendoza alla Bombonera. La sfida si gioca sabato 28 febbraio alle 17:45 e mette di fronte due squadre con percorsi diversi in questo avvio di stagione.

Qui Boca Juniors — Il Boca arriva a questo appuntamento dopo tre partite di campionato senza successi: la sconfitta contro il Vélez e i due pareggi interni per 0-0 contro Platense e Racing. In classifica si trova nella Zona A con 8 punti, in una posizione che lo tiene appena davanti alla zona playoff. Tuttavia, l’ultimo impegno ufficiale ha portato una vittoria importante: 2-0 contro il Gimnasia de Chivilcoy in Copa Argentina, con doppietta di Adam Bareiro.

Qui Mendoza — Il Gimnasia de Mendoza, neopromosso, sta affrontando un inizio complicato nel Torneo Apertura. Dopo la vittoria all’esordio contro il Central Córdoba, la squadra di Ariel Broggi ha raccolto un solo altro successo nelle successive sei gare, con quattro sconfitte nel parziale recente. Nell’ultima partita ha pareggiato 1-1 contro l’Independiente a Mendoza, salendo a quota 7 punti, ma 13° in classifica.

Probabili formazioni — Boca Juniors (4-4-2): Marchesin, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Belmonte, Ascacibar, Delgado, Alarcon, Cavani, Merentiel.

Gimnasia Mendoza (4-4-2): Rigamonti, Ceballos, Mondino, Gonzalez Benac, Saavedra, Paredes, Sanchez, Barboza, Lencioni, Simoni, Modica.

