Nets-Hawks Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Nets-Hawks: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 10:45)

In questa fase della stagione NBA, le motivazioni fanno tutta la differenza, e la sfida tra gli Atlanta Hawks e i Brooklyn Nets ne è un esempio perfetto. Da una parte ci sono gli Hawks, in piena corsa per consolidare la loro posizione nei playoff della Eastern Conference e arrivati a questo appuntamento in grande forma. Dall’altra, invece, i Nets stanno vivendo un finale di stagione complicato, ormai fuori dai giochi e senza obiettivi concreti di classifica.

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Qui Hawks — Gli Atlanta Hawks arrivano a questa gara in un momento molto positivo: 3 vittorie di fila e addirittura 8 successi nelle ultime 10. Sono una squadra in forma, che segna tanto (oltre 120 punti di media recentemente) e che ha trovato ritmo e continuità proprio nel momento decisivo della stagione. In classifica sono 44-33, quindi pienamente dentro la corsa playoff a Est, anzi abbastanza tranquilli in zona postseason.

Qui Nets — Dall’altra parte, i Brooklyn Nets sono praticamente fuori da tutto. Con un record di 18-58 e 1 sola vittoria nelle ultime 10, la loro stagione è finita da tempo: niente playoff e nemmeno play-in realistico. Stanno semplicemente chiudendo l’anno.