Lo streaming gratis della gara di campionato Pontedera-Ascoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 09:16)

Il Girone B di Serie C propone una sfida delicata allo stadio di Pontedera, dove Pontedera e Ascoli si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la diciannovesima posizione con 17 punti e cercano un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono terzi a quota 50 e puntano a consolidare la loro posizione di vertice in classifica. La partita mette in palio punti fondamentali e offre uno scontro tra motivazioni opposte.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pontedera-Ascoli in streaming gratis:

Dove vedere Pontedera-Ascoli in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme ufficiali. Accedendo al palinsesto live si può seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti e statistiche dettagliate sull’andamento del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal

Mantenere il conto attivo

Cercare Pontedera-Ascoli nella sezione Live

Il momento delle due squadre — Il Pontedera, diciannovesimo con 17 punti, vive una stagione complessa e punta a sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi. La squadra di Leonardo Menichini cerca compattezza difensiva e ripartenze rapide, con l’obiettivo di sorprendere gli avversari e muovere la classifica.

L’Ascoli, terzo a 50 punti, arriva a questo confronto forte di una stagione regolare e di un organico solido. La formazione di Francesco Tomei punta a controllare il ritmo del match, gestire il possesso e creare occasioni sfruttando ampiezza e profondità.

Le probabili formazioni di Pontedera-Ascoli — Il Pontedera dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, un modulo equilibrato che garantisce copertura difensiva e consente di costruire in avanti con fluidità.

L’Ascoli risponde con il 4-4-2, sistema pensato per avere solidità in mezzo al campo e incisività sulle fasce, puntando a combinazioni rapide e finalizzazioni efficaci.

Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini

Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei