Aston Villa-Brighton, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Aston Villa-Brighton mercoledì 11 febbraio 2026 va in scena la 26ª giornata di Premier League: Villans in corsa per il titolo contro un Brighton in difficoltà, calcio d'inizio ore 20.30

Silvia Cannas Simontacchi 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 20:32)

Sarà un mercoledì da leoni sul prato del Villa Park: l'Aston Villa favorito aspetta il Brighton per il match valido per la 26^ giornata di Premier League. In questa stagione, le due squadre viaggiano su binari ben diversi: i padroni di casa sono terzi in classifica con 47 punti, desiderosi di recuperare terreno sul Manchester City nonostante le assenze pesanti, gli ospiti sono al quattordicesimo posto con 31 punti, abbastanza al sicuro dalla zona retrocessione, ma troppo lontani dalle posizioni interessanti della classifica. Appuntamento fissato per l'11 febbraio 2026 nella tana dei Villans. Calcio d'inizio fissato per le ore 20:30 italiane.

A 9 punti di distanza dall'Arsenal capolista, per il Villa vincere sarà fondamentale per rimanere in gioco e non lasciarsi sfuggire la possibilità di agguantare il titolo. Ma il calcio è imprevedibile, e non si può escludere che il Brighton possa rialzare la testa e mettere fine al digiuno di risultati positivi.

Dove vedere Aston Villa-Brighton in diretta TV e streaming gratis Aston Villa-Brighton, in programma mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:30, è un incontro valido per la 26^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport (canale 258) e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Aston Villa-Brighton, come arrivano le due squadre L'Aston Villa di Unai Emery ha trovato in questa stagione una stabilità sorprendente. Nelle ultime cinque partite, la squadra di casa ha raccolto 1 sconfitta, 3 vittorie e un pareggio nell'ultimo incontro in trasferta contro il Bournemouth. Nonostante una lieve flessione nel rendimento, la squadra è comunque riuscita a non perdere il porto nella parte alta della classifica, ma ora più che mai è il momento di dimostrare decisione. Con 36 gol segnati e 27 subiti il Villa ha dimostrato di essere forte in attacco, ma di avere anche qualche debolezza nelle retrovie.

Nell'altra metà campo, il Brighton, guidato da Fabian Hürzeler, sta vivendo un periodo di alti e bassi. Con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, i Seagulls hanno dimostrato tutte le loro incertezze soprattutto in trasferta. L'ultima partita contro il Crystal Palace ha dimostrato tutte le carenze della squadra, che oltre alle fragilità in difesa fatica anche a incidere in attacco, come dimostrano le 34 reti segnate e le 33 subite. E resistere al Villa Park non sarà semplice.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brighton — Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Digne, Mings, Konsa, Cash; Onana, Douglas Luiz; Rogers, Buendia, J. Sancho; Watkins. All: Unai Emery

Brighton (4-3-3): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Howell, Baleba, Gross; Rutter, Kostoulas, Mitoma. All: Fabian Hürzeler